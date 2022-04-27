شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح للنوم الصحي في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، ينبغي التنبيه على أهمية تعزيز العادات الصحية، التي يمكن دعمها خلال هذا الشهر الفضيل، ومن بينها: النوم الصحي وخصوصًا بالعشر الأواخر. وتتضمن النصائح الطبية ضرورة النوم 4 ساعات متواصلة ليلاً وليكن مثلاً من الساعة العاشرة وإلى الثانية فجراً أو من الحادية عشرة وإلى الثالثة فجراً، وبعد ذلك، النوم، ساعتين، بعد السحور وذلك للحصول على الراحة الجسدية وجودة أفضل للنوم.

كما ينبغي عدم زيادة وقت القيلولة عن 20 إلى 30 دقيقة؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى الشعور بالخمول والكسل، فهذه الفترة من القيلولة سوف تمدنا بالطاقة والحيوية وتحسّن من جودة النوم.

النصائح المهمة تتضمن أيضًا، تجنب المأكولات الدهنية والتي تحتوي على سكريات عالية، لكونها تؤثر على الهضم، كما تؤثر على نوعية وجودة النوم.

وفي النهاية، يحب أن تكون بيئة النوم هادئة ومظلمة بعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية والتليفزيون والأجهزة الذكية، فكل ذلك يعزز من جودة النوم لدى الشخص.

● رئيس جمعية أصدقاء الصحة