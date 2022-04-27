شكرا لقرائتكم خبر عن سفير النرويج: المملكة مقصد سياحي واعد وجاذب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ● ما انطباعك عن شهر رمضان في المملكة؟- هذا أول رمضان لي في المملكة، وأتطلع إلى معرفة المزيد حول كيفية تأثير الشهر الكريم على الحياة. على الرغم من أنني لست صائمًا، إلا أنني أستغل خصوصية هذا الشهر الفضيل، في الروتين العملي الجيد، والتفكير أكثر، وقضاء وقت ممتع، إن أمكن، مع الأشخاص المقربين مني.

● كيف ترى تجربة الأشهر الأولى لك هنا؟

- وصلت في سبتمبر من العام الماضي، وأريد أن أوضح مدى الترحيب الذي لقيته، منذ يومنا الأول في المملكة، وهو ما جعل الأمر سلسًا بالنسبة لي ولزوجتي. كما أنه أذهلنا كيف تغيّرت المملكة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية على مدى السنوات الماضية، خاصة ما يتعلق بزيادة مشاركة المرأة في المجتمع.

● ما المواقع التي زرتها ولفتت انتباهك؟- للأسف، لم يكن لدي حتى الآن سوى القليل من الوقت لاستكشاف التنوع الغني للمناظر الطبيعية، والثقافة، والطعام الذي تقدمه المملكة. لكن في المنطقة الشرقية، وجدت انطباعا خاصا بالنسبة لي بسبب الروابط العديدة بين المنطقة ومملكة النرويج في صناعة النفط والغاز. المملكة والنرويج دولتان منتجتان للنفط ولهما مصلحة مشتركة في التحول الأخضر، والذي يمكن تعزيزه من خلال المزيد من التعاون. ومن بين الأماكن الأخرى التي زرتها واستمتعت بها: جدة، بما في ذلك مدينتها القديمة الجميلة - البلد.

● ما العادات السعودية التي تعجبك؟- على الرغم من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، أجد أن المملكة تتميز بالبساطة والطبيعة الجغرافية الجميلة. أنا معجب بقدرتها على الجمع بين الناس، سواء كان ذلك في «المخيم» أو «الاستراحة»، وتناول التمر وشرب القهوة السعودية، في مشهد أصيل للتلاحم المجتمعي.

● أين تذهب في عطلة نهاية الأسبوع؟

- أعمل كثيرًا، لكن مع جدول زمني أكثر مرونة في رمضان هذا العام، بدأت اكتشاف بعض المناطق في الرياض وما حولها. ومع تطوير أماكن جديدة وسلاسة التأشيرات، فإن صناعة السياحة السعودية تبشر بآفاق واعدة.

● هل زرت موسم الرياض؟

- زرت بعض الفعاليات والأماكن في الرياض. كان هناك عدد هائل من العروض الثقافية والترفيهية، ويسعدني، إن أتيحت لي الفرصة، أن أشاهد موسم الرياض، الذي يتمتع بزخم ثقافي وفني كبير.

● كم عدد التأشيرات السياحية من النرويج للمملكة؟

- حوالي 4000 نرويجي زاروا المملكة العربية السعودية منذ أغسطس 2019.

● كيف تقيم التراث السعودي وتنوعه؟- المملكة العربية السعودية لديها تاريخ غني، وأعتقد أنه من المثير للاهتمام أن نرى كيف أن السعوديين لا يؤكدون فقط على أهمية تاريخهم الإسلامي العظيم، ولكن أيضًا يكتشفون جذورهم القديمة. وأتطلع إلى زيارة العلا وغيرها من الأماكن التاريخية.

● ما المناطق التي تريد زيارتها في المستقبل؟

- هذا البلد ضخم، لذلك هناك العديد من الأماكن التي لم أزرها بعد. أتمنى أن أزور عدة أماكن على طول ساحل البحر الأحمر وأبها والطائف والعلا، كما ذكرت، وليس أقلها المدينة المنورة، حيث يمكنك زيارة المدينة المقدسة بصفتك غير مسلم.

لقد أتيحت لي الفرصة لرؤية بعض الأماكن، وقد ألهمني الاندماج بين المعالم التاريخية وناطحات السحاب الحديثة. كما أن مبنى «إثراء» رائع وهو مركز ثقافي مهم في المنطقة الشرقية. تم تصميمه من قبل إحدى الشركات المعمارية النرويجية.

أذهلني التطور السريع في المجالات الاقتصادية والاجتماعية

أكد سفير مملكة النرويج لدى المملكة توماس ليد بول، إعجابه الشديد بتطور المملكة، خلال الفترة الأخيرة، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة ما يتعلق بمشاركة المرأة في المجتمع، مشيرا إلى أن المملكة تتمتع بتنوع غني سواء في المناظر الطبيعية أو الثقافة أو الطعام الذي تقدمه، وهو ما يؤهلها لأن تكون مقصدا سياحيا واعدا.

وأشار خلال حواره لـ(اليوم) إلى أن المملكة تتميز بالبساطة والطبيعة الجغرافية الجميلة، إضافة إلى التلاحم المجتمعي، مؤكدا أن المملكة والنرويج دولتان منتجتان للنفط ولهما مصلحة مشتركة في التحول الأخضر، والذي يمكن تعزيزه من خلال المزيد من التعاون.