شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ألف نسخة من المصحف بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 40 ألف نسخة من المصحف الشريف، في المسجد الحرام، خلال شهر رمضان، كما تم تخصيص مواقع ودواليب لمصحف الحرمين الإلكتروني، من ضمنها مصلى ذوي الاحتياجات الخاصة الواقع في توسعة الملك فهد -رحمه الله- الدور العلوي، وتزويد تلك الأرفف والدواليب المخصصة للمصاحف بعدد من مصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات، أهمها «الإنجليزية والأوردية والإندونيسية»، والمصحف الشريف بالحجم الكبير، ووُزِّعت في جميع المواقع والأروقة بالمسجد الحرام.

وبينت الإدارة العامة للمصاحف والكتب، أن المصحف الإلكتروني للمكفوفين يسهل عليهم قراءتهم للقرآن الكريم وتدبر آياته، كما يقوم بتحويل أحرف برايل الثابتة إلى متحركة، تتشكل إلكترونياً حسب آيات القرآن الكريم والأحرف العربية والصفحة، وهو مطابق لمصحف مجمع الملك فهد، وذلك في تصميم يساعد الكفيف على الوصول إلى الصفحات والسور والأجزاء بسرعة وسهولة، ويقدم النص الكامل للقرآن باستخدام معايير تقنية لنظام معلوماتي ورقمي، كما تقوم الإدارة بإهداء المصحف الكريم لضيوف الرحمن، إذ بلغ عدد ما تم توزيعه ما يزيد على 15000 مصحف خلال شهر رمضان المبارك.