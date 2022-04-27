شكرا لقرائتكم خبر عن «عمل الجبيل» يوزع 500 وجبة إفطار صائم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم مكتب العمل بمحافظة الجبيل للسنة الرابعة على التوالي مبادرة «إفطار صائم»، التي بدأت من تاريخ 5 رمضان إلى 20 من الشهر الفضيل.

وهدفت المبادرة إلى توفير وجبات الإفطار وتوزيعها على 3 محافظات؛ الجبيل ورأس تنورة والقطيف.

وبالتنسيق مع أحد المطاعم، جرى توزيع أكثر من 250 وجبة على مساجد القطيف، وتوزيع 250 بالجبيل ورأس تنورة، وشملت الأماكن العامة وسكن العمالة.

وذكر مساعد المدير العام لقطاع العمل محمد بن أحمد الأطرش أن هذه المبادرات تفتح مجالا للمساهمة في التطوع وعمل الخير.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لفعاليات فرع الوزارة بالشرقية، وبمتابعة وحرص من مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشرقية عبدالرحمن المقبل للمساهمة في عمل الخير واكتساب الأجر والثواب وإحياء سنة الرسول «عليه الصلاة والسلام»، وتعزيز التكاتف والتراحم بين أفراد المجتمع.