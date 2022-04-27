شكرا لقرائتكم خبر عن «القادسية» يشارك في تفطير الصائمين بالحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك فريق القادسية التطوعي في تفطير الصائمين بالحرم المكي الشريف وذلك بالتعاون مع جمعية البر بأبو راكة، تفعيلاً للدور الاجتماعي لنادي القادسية وتجسيداً لأهمية الشراكات الاجتماعية.

وأشاد رئيس مجلس إدارة القادسية أحمد غدران بالدور الذي تقوم به إدارة المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي الذي تقوم به خلال شهر رمضان المبارك.

وقال إن المبادرة تأتي ضمن المبادرات التي تهدف لخدمة المجتمع، كما أننا نهدف لتعزيز الدور الاجتماعي المعهود بنادي القادسية.

وتابع: نتشرف بخدمة الصائمين بالحرم المكي الشريف، كما نتشرف بالتعاون مع جمعية البر بأبو راكة، ونسعى للتعاون في كافة المجالات التي من شأنها خدمة المجتمع.