شكرا لقرائتكم خبر عن ألف مستفيد من سلال «درة النسائية» في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت جمعية درة النسائية الخيرية خلال شهر رمضان المبارك أكثر من 258 من السلال الغذائية، استفاد منها 1029 من الأفراد.

وتم تسليم السلال عبر المتطوعين لكافة الأسر المتعففة والمسجلة بياناتها بالجمعية، وذلك امتدادا للخدمات التي تقدمها الجمعية للنساء من الأرامل والمطلقات وأسر السجناء.

وتقدم الجمعية 13 خدمة للمسجلين، منها توفير السكن وسداد فاتورة الكهرباء والسلال الغذائية الشهرية والإعانات المالية، وغيرها من الخدمات التكافلية والإنسانية.