استحداث «مؤشر التزام» لمكافحة الممارسات الاحتكارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمكافحة الممارسات الاحتكارية وزيادة ثقة المستهلكين، تعتزم الهيئة العامة للمنافسة استحداث مؤشر للالتزام والامتثال للجهات الحكومية والخاصة في آليات المنافسة.

جاء ذلك خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي عقدته لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى برئاسة رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز الزوم.

وجرى مناقشة آليات وأدوات عمل الهيئة في تحقيق مستهدفات مؤشرات أداء استراتيجيتها ومتابعة غير المتحقق منها، وتكامل أعمالها مع أعمال واختصاصات الجهات الحكومية الأخرى في سبيل الرفع من تنافسية المملكة عالميا بما يضمن التكامل بين تعزيز التنافسية الوطنية من جهة وضمان المنافسة العادلة من جهة أخرى.

وتباحث المجتمعون جهود تطوير آليات التعامل مع ممارسات الجهات التي تفرض بشكل غير مباشر نوعية معينة من المنتجات في مناقصاتها، إضافة إلى آلية تحديد الأسواق التي تتم دراستها.

وتم بحث استقطاب خبراء وتطوير فريق لمراقبة المنافسة العادلة للشركات والصناديق المستثمرة في مجال الاستثمار في المال الجريء من جهة والفرص المتاحة للشركات الناشئة من جهة أخرى، وموقف الهيئة من عمليات الاستحواذ والاندماج خارج المملكة لشركات أجنبية.