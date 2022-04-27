شكرا لقرائتكم خبر استحداث «مؤشر التزام» لمكافحة الممارسات الاحتكارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء ذلك خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي عقدته لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى برئاسة رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز الزوم.وجرى مناقشة آليات وأدوات عمل الهيئة في تحقيق مستهدفات مؤشرات أداء استراتيجيتها ومتابعة غير المتحقق منها، وتكامل أعمالها مع أعمال واختصاصات الجهات الحكومية الأخرى في سبيل الرفع من تنافسية المملكة عالميا بما يضمن التكامل بين تعزيز التنافسية الوطنية من جهة وضمان المنافسة العادلة من جهة أخرى.
وتباحث المجتمعون جهود تطوير آليات التعامل مع ممارسات الجهات التي تفرض بشكل غير مباشر نوعية معينة من المنتجات في مناقصاتها، إضافة إلى آلية تحديد الأسواق التي تتم دراستها.
وتم بحث استقطاب خبراء وتطوير فريق لمراقبة المنافسة العادلة للشركات والصناديق المستثمرة في مجال الاستثمار في المال الجريء من جهة والفرص المتاحة للشركات الناشئة من جهة أخرى، وموقف الهيئة من عمليات الاستحواذ والاندماج خارج المملكة لشركات أجنبية.
كانت هذه تفاصيل خبر استحداث «مؤشر التزام» لمكافحة الممارسات الاحتكارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.