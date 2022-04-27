اعتماد أكاديمي لـ80% من الجامعات الحكومية والخاصة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت الجامعات الحكومية والخاصة قفزة كبيرة في الاعتمادات الأكاديمية بحسب هيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث تم اعتماد 80% من جامعات المملكة، سواء الحكومية أو الخاصة. كما شهدت الاعتمادات البرامجية قفزة كبيرة بزيادة 1,792% وتوقيع 683 اتفاقية بالتكامل مع وزارة التعليم والجامعات، وهو ما يمثل زيادة بمقدار 18 ضعفا مقارنة بمتوسط الاتفاقيات السنوية. وسجلت الهيئة خلال الربع الأول من العام الحالي 32 اعتمادا لمؤسسات تعليمية وبرامج تدريبية للمساهمة في رفع جودة التعليم وكفاءته لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 ومستهدفاتها. وسجلت الهيئة خلال الربع الأول من العام الحالي 32 اعتمادا لمؤسسات تعليمية وبرامج تدريبية للمساهمة في رفع جودة التعليم وكفاءته لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 ومستهدفاتها. كما وقعت أخيرا اتفاقية لاعتماد 110 برامج أكاديمية في جامعة الملك عبدالعزيز للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، وتعزيز المواءمة مع متطلبات سوق العمل. وهناك 6 فوائد للاعتماد البرامجي بحسب هيئة التقويم وهي: تعزيز جودة الأداء في التعليم العالي، وكسب ثقة المجتمع في مخرجات الجامعات، بالإضافة إلى مواءمة مخرجات الجامعات مع حاجة سوق العمل، ورفع وتطوير جودة البرامج الأكاديمية، وتمكين مؤسسات التعليم العالي وبرامجها للتميز. الاعتماد الأكاديمي بالجامعات 100 % للجامعات الحكومية 71 % للجامعات الأهلية 80 % للجامعات الحكومية والخاصة قفزة في الاعتمادات 1.792 % الارتفاع في الاتفاقيات 1.027 % الارتفاع عن المعدل السنوي الاتفاقيات البرامجية 683 من بداية 2021 إلى الربع الأول من 2022 اعتمادات في الربع الأول 4 مؤسسات تعليمية 28 برنامجا أكاديميا

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