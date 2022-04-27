جلسة حوارية عن إنتاج البن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» جلسة حوارية عن زراعة وإنتاج البن، ضمن جلسات «مجلس تعاليل» في رمضان، بمشاركة عدد من المزارعين والمستثمرين والمهتمين في مجال البن والقهوة.

وتطرقت نقاشات الجلسة إلى مساهمات قسم المواطنة في أرامكو السعودية في دعم مبادرة زراعة وإنتاج القهوة في المملكة، من خلال استزراع 203 آلاف شتلة قهوة، وتدريب مزارعي القهوة على تقنيات الزراعة الحديثة، والعوامل المؤثرة في البيئة الزراعية للبن، إضافة إلى توفير الأدوات اللازمة لتعزيز جودة المحصول وزيادة إنتاج البن السعودي.

كما تناولت تاريخ القهوة وعلاقتها بالإنسان والمجتمعات، وانتشارها عربيا وعالميا، وطقوس القهوة وأبرز أدواتها ومتعلقاتها في الجزيرة العربية.