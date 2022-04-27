سلال خير أرامكو تلبي احتياجات 26,250 مستفيدا في رمضان

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واستهدفت حملة سلال الخير لهذا العام حوالي 26,250 مستفيدا في جميع أنحاء المملكة، حيث احتوت السلال على مواد غذائية، ومستلزمات منزلية أساسية جرى توزيعها للمستحقين في مختلف مناطق المملكة.ودأبت الشركة على إطلاق مبادرات سنوية ضمن جهودها لتحقيق قيمة المواطنة، ومنها حملة تبرعات موظفي أرامكو السعودية خلال رمضان التي انطلقت منذ 2002م، حيث حققت قيمة تبرعات الحملة العام الماضي 2021م رقما قياسيا، فيما وصل مجموع تبرعات الموظفين إلى نحو 6 ملايين ريال، بينما ضاعفت الشركة مجموع تبرعات موظفيها بهدف تعظيم الأثر والوصول لأكبر شريحة ممكنة من المحتاجين، ليصل إجمالي التبرعات إلى 12 مليون ريال.
ويدعم قسم المواطنة بالشركة هذا العام عددا من الصناديق الخيرية في المجالات الطبية والتعليمية والاجتماعية، مع التركيز على فئتي الأيتام والأرامل، إضافة إلى كبار السن.
يذكر أن نظام أرامكو السعودية للتبرع الالكتروني فاز بشهادة تميز عالمية عن فئة البعد الأخلاقي لمجتمع المعلومات التي تمنحها «القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020» لأبرز الإنجازات الرقمية وأكثرها إثراء للمحتوى التقني ونشر الثقافة التقنية، من خلال تطوير الشركة تطبيقا الكترونيا يتيح لموظفيها التبرع بسهولة للحملات الخيرية المعتمدة.
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