الحمدان في ذمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ صالح بن علي بن محمد الحمدان. وأديت الصلاة عليه بعد العصر أمس بمسجد الرويس ودفن في مقبرة الرويس بجدة. أيام العزاء الثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة العاشرة مساء وحتى الثانية عشرة منتصف الليل. أيام العزاء الثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة العاشرة مساء وحتى الثانية عشرة منتصف الليل. تغمد الله الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. ويتلقى أبناؤه العزاء هاتفيا على رقمي: هشام 0505686090 نايف 0505659824

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