شكرا لقرائتكم خبر تجريف التربة يوقع بـ19 مخالفا لنظام البيئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 19 مخالفا لنظام البيئة في منطقتي تبوك ومكة المكرمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط 19 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها لـ3 مواطنين، يعمل عليها 5 مقيمين من الجنسية الباكستانية، و4 مقيمين من الجنسية السودانية، و4 مقيمين من الجنسية السورية، ومقيمان من الجنسية الهندية، ومقيم من الجنسية اليمنية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم.

ودعا المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.