بوابة الدرعية تستعرض تجربتها العالمية في السياحة المستدامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باستعراض تجربتها العالمية في السياحة المستدامة، تشارك هيئة تطوير بوابة الدرعية (DGDA) في فعالية «سوق السفر العربي» المقرر عقدها الشهر المقبل في دبي، وذلك تأكيدا لمكانة الدرعية كوجهة ثقافية وسياحية أولى مستقبلية، في إطار الشراكات التي تم الإعلان عنها أخيرا مع علامات تجارية عالمية رائدة في عالم الضيافة مثل فورسيزونز وأرمان.

وسينضم الرئيس التنفيذي للهيئة جيرارد إنزيريلو، ورئيس الإدارة الاستراتيجية طلال كنساره، إلى جلسات النقاش التي ستتطرق إلى عدة مواضيع مهمة من بينها الوقوف على جهود المملكة في صياغة معيار عالمي جديد للسياحة المستدامة واستراتيجيات النمو بعد جائحة كورونا، وستلقي الهيئة خلال مشاركتها الضوء على أحدث عروضها وخططها للتوسع.

ونوه جيرارد إنزيريلو بمشاركة الهيئة في «سوق السفر العربي» هذا العام واستعراض ما تم بناؤه وإنجازه في الدرعية، لافتا إلى أن الهيئة من خلال مشاركتها ستعمل على إبراز «استعدادها الكبير للترحيب برواد السفر والباحثين عن تجارب فريدة، ومنحهم تجربة ثقافية أصيلة في مهد الدولة السعودية الأولى».

ويعد «سوق السفر العربي» المعرض الرائد في منطقة الشرق الأوسط بمجال السفر الخارجي والداخلي. ومن المقرر أن تتصدر أجندة الحدث مواضيع التكنولوجيا والاستدامة والتعليم والتدريب، فضلا عن المساواة في الصحة والتعليم والفرص الاقتصادية.

الدرعية وجهود حماية تاريخ المملكة

