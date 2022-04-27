بوابة الدرعية تستعرض تجربتها العالمية في السياحة المستدامة

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وسينضم الرئيس التنفيذي للهيئة جيرارد إنزيريلو، ورئيس الإدارة الاستراتيجية طلال كنساره، إلى جلسات النقاش التي ستتطرق إلى عدة مواضيع مهمة من بينها الوقوف على جهود المملكة في صياغة معيار عالمي جديد للسياحة المستدامة واستراتيجيات النمو بعد جائحة كورونا، وستلقي الهيئة خلال مشاركتها الضوء على أحدث عروضها وخططها للتوسع.ونوه جيرارد إنزيريلو بمشاركة الهيئة في «سوق السفر العربي» هذا العام واستعراض ما تم بناؤه وإنجازه في الدرعية، لافتا إلى أن الهيئة من خلال مشاركتها ستعمل على إبراز «استعدادها الكبير للترحيب برواد السفر والباحثين عن تجارب فريدة، ومنحهم تجربة ثقافية أصيلة في مهد الدولة السعودية الأولى».
ويعد «سوق السفر العربي» المعرض الرائد في منطقة الشرق الأوسط بمجال السفر الخارجي والداخلي. ومن المقرر أن تتصدر أجندة الحدث مواضيع التكنولوجيا والاستدامة والتعليم والتدريب، فضلا عن المساواة في الصحة والتعليم والفرص الاقتصادية.
الدرعية وجهود حماية تاريخ المملكة
- تحويل منطقة الدرعية إلى واحدة من أكثر الوجهات السياحية الثقافية جذبا في العالم.
- من المقرر أن تصبح بوابة الدرعية مشروعا مطورا متعدد الاستخدامات.
- المشروع يمتد على مساحة 11 كلم2.
- تضم مجموعة من وجهات الضيافة وأنشطة التجارة ومتاجر التجزئة والمعالم الطبيعية.
- تأسيس 14 شراكة في أواخر عام 2021، تدار من قبل علامات تجارية عالمية مرموقة.
- من أهم العلامات التجارية «روز وود» وأدرس وريتز كارلتون.
- أعلن فورسيزونز وأرماني الشهر الماضي عن خطة لافتتاح فروع لهما بالدرعية التاريخية.
- بالقرب من حي «الطريف» التاريخي يوجد مطل البجيري، الوجهة الزاخرة بأنماط الحياة المتنوعة.
- البجيري يحتوي على 21 مطعما جديدا للاستمتاع بأطباق المطبخ السعودي والأطباق العالمية.
- من المتوقع أن تساهم الدرعية في زيادة نمو اقتصاد السياحة من 3% إلى 10% بحلول 2030.
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