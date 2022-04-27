أمطار على الباحة والطائف وحائل وتبوك ونجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت منطقة الباحة أمس هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي، ودوس، وبني حسن، والمندق، والقرى، والعقيق، والمخواة، وغامد الزناد، وقلوة، والحجرة، والمراكز التابعة لها، وعددا من متنزهاتها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

كما هطلت الليلة قبل الماضية وفجر أمس أمطار متوسطة على محافظة الطائف.

وهطلت أمس أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وعددا من المحافظات والمراكز والهجر.

كما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة وادي الدواسر، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.

وهطلت أمس أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك، شملت محافظة تيماء وضواحيها، ومركز مديسيس، وجريش، ومركزي العسافية والكتيب.

كما هطلت أمطار على مركزي رحيب والظلفة.

وشهدت منطقة نجران أمس هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت مدينة نجران وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.