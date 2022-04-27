أمطار على الباحة والطائف وحائل وتبوك ونجران

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كما هطلت الليلة قبل الماضية وفجر أمس أمطار متوسطة على محافظة الطائف.وهطلت أمس أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وعددا من المحافظات والمراكز والهجر.
كما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة وادي الدواسر، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.
وهطلت أمس أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك، شملت محافظة تيماء وضواحيها، ومركز مديسيس، وجريش، ومركزي العسافية والكتيب.
كما هطلت أمطار على مركزي رحيب والظلفة.
وشهدت منطقة نجران أمس هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت مدينة نجران وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.
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