جولات رقابية على أسواق ومحال المنطقة المركزية بمكة

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وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد باحارث أن الأمانة اعتمدت تركيزها على مراقبة ومتابعة تجارة الجملة والتجزئة والثلاجات والتركيز على المنطقة المركزية، مع التأكد من حصول جميع العاملين في المحلات الخاصة بالمواد الغذائية والمباسط الموسمية على الشهادات الصحية سارية المفعول.وأشار باحارث إلى أنه يوجد في مكة المكرمة نحو 16,800 منشأة تجارية وغذائية، إضافة إلى 12,600 منشأة صحية يتم التصريح لهم خلال المواسم، مؤكدا وضع خطة عمل للمراقبة الميدانية للتأكد من نظافة جميع هذه المحلات وتوفر الاشتراطات الصحية فيها والتأكد من سلامة العاملين وحصولهم على شهادات صحية سارية المفعول ومصادرة المواد التالفة وإجراء التحاليل المخبرية لجميع العينات من المواد الغذائية بالإضافة إلى تنظيم أعمال اللجان المشاركة مع الجهات الحكومية، مبينا أن الأمانة تسعى إلى تحقيق أعلى مستوى من الخدمات المقدمة للمعتمرين وتهيئة جميع سبل الراحة والطمأنينة لهم حتى ينعموا بأداء مناسكهم في أجواء روحانية آمنة.
من أعمال أمانة العاصمة في مراقبة الأسواق:
- مراقبة ومتابعة تجارة الجملة والتجزئة والثلاجات
- التركيز على المنطقة المركزية
- التأكد من حصول جميع العاملين في المحلات على شهادات صحية سارية المفعول
- تشكيل فرق عمل للإشراف على منشآت الإعاشة والمستودعات
- تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين وتلافي الملاحظات
- مصادرة المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإتلافها
- إغلاق المحلات غير المرخصة وغير المستوفية للاشتراطات الصحية
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