«نيوم» تطور قدرات أبناء الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

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وفي الوقت نفسه، تعكس هذه الشراكة التزام نيوم بمبادئ المسؤولية الاجتماعية ورؤيتها في تمكين أبناء وبنات المجتمع في منطقتي نيوم وتبوك ليطلقوا العنان لقدراتهم، وتهيئتهم للمشاركة بشكل فاعل في رسم مستقبل البشرية. وكان قد سبق لنيوم أن أطلقت سلسلة مبادرات مجتمعية أبرزها ابتعاث 1000 طالب وطالبة لمتابعة تحصيلهم الجامعي، ودعم عشرات من مشاريع المجتمع المحلي، وتوفير فرص عمل مناسبة للمستفيدين.يذكر أن صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، يعمل منذ تأسيسه على تبني العديد من المبادرات بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، لتحقيق أهدافه في تعزيز الدور التنموي للمستفيدين.
أهداف الشراكة:
- تطوير القدرات وبناء الكوادر المؤهلة والمدربة من المجتمع المحلي.
- تعزيز الدور التنموي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمستفيدين.
- بناء مجتمع حيوي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
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