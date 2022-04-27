شكرا لقرائتكم خبر «نيوم» تطور قدرات أبناء الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تطوير قدراتهم في المرحلة الثانوية وتمكينهم من الالتحاق بالتعليم الجامعي، نظم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين بالشراكة مع «نيوم» برامج تدريبية لمجموعة من مستفيدي الصندوق، حيث تضمن البرنامج الذي أقيم في نيوم دورات تدريبية لعدد من المواد الأساسية أبرزها اللغة الإنجليزية والرياضيات، إلى جانب دورات متخصصة في التأهيل لاختبار القدرات.

وفي الوقت نفسه، تعكس هذه الشراكة التزام نيوم بمبادئ المسؤولية الاجتماعية ورؤيتها في تمكين أبناء وبنات المجتمع في منطقتي نيوم وتبوك ليطلقوا العنان لقدراتهم، وتهيئتهم للمشاركة بشكل فاعل في رسم مستقبل البشرية. وكان قد سبق لنيوم أن أطلقت سلسلة مبادرات مجتمعية أبرزها ابتعاث 1000 طالب وطالبة لمتابعة تحصيلهم الجامعي، ودعم عشرات من مشاريع المجتمع المحلي، وتوفير فرص عمل مناسبة للمستفيدين.

يذكر أن صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، يعمل منذ تأسيسه على تبني العديد من المبادرات بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، لتحقيق أهدافه في تعزيز الدور التنموي للمستفيدين.

أهداف الشراكة:

