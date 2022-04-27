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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد المهندس عبدالرحمن الفضلي، بدء تدشين العمليات التشغيلية لبرنامج استمطار السحب، وانطلاق أولى الطلعات الجوية للاستمطار على أجواء مناطق الرياض والقصيم وحائل، وذلك ضمن المرحلة الأولى للبرنامج.

ويستهدف تطبيق برنامج «الاستمطار الصناعي» في المملكة الذي وافق عليه مجلس الوزراء - الموقر - أخيرا، زيادة معدل الهطول المطري بالمملكة عن المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 100 ملم سنويا، كون المملكة تعد من أكثر بلدان العالم جفافا، ولا تحتوي على مسطحات مائية دائمة من أنهار وبحيرات.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد والمشرف على برنامج استمطار السحب الدكتور أيمن غلام، أنه تم تدشين غرفة العمليات المعنية للبرنامج أمس، بمقر المركز الوطني للأرصاد بالرياض المعنية بمراقبة السحب المتوقع استمطارها، وبدأ تنفيذ أولى الرحلات الجوية على منطقة الرياض، وحققت أهدافها المرجوة من حيث نجاح عملية الاستمطار والعامل الزمني لها، وكذلك النتائج المرجوة، مبينا أن الخبراء يعملون حاليا على دراسة الإطار البحثي والعلمي؛ للاستفادة من مخرجاتها في عمليات الاستمطار المجدولة، وسيصدر المركز التقارير الدورية لسير البرنامج.

وأضاف الدكتور غلام أن العمليات الحالية للاستمطار تعمل وفق الخطة الزمنية المعدة لها وفي إطار العمل التشغيلي، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن برنامج استمطار السحب يعد أحد الطرق الواعدة التي يؤمل بأن تكون إحدى مكونات الحفاظ على التوازن المائي، كونه تقنية آمنة ومرنة وذات كلفة ليست عالية، منوها في الوقت نفسه إلى أن البرنامج يشمل دراسات بحثية وتقييما للتجارب والتوطين ونقل المعرفة للاستمطار في المملكة.

يذكر أن أهمية برنامج استمطار السحب تأتي كونه أحد مخرجات قمة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنها ولي العهد، وهو ضمن سلسلة من المبادرات الوطنية المتكاملة التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والبحث عن طرق إضافية لتأمين مصادر مائية جديدة وزيادة مقدرات المملكة الطبيعية، كما يسهم في الحد من التصحر وزيادة المساحات الخضراء وفق رؤية 2030.

كيف يعمل برنامج استمطار السحب؟







إنشاء غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة



مجهزة بأدق التقنيات الأرصادية والرادارات الدقيقة



مدعومة بالعلماء والخبراء الدوليين في مجال الاستمطار والدعم الفني واللوجستي



بهدف مراقبة السحب وتحديد مواقع الاستمطار



تقوم الطائرات المخصصة ببذر المواد المحفزة «صديقة للبيئة» في أماكن محددة من السحب



لتحفيز عملية هطول الأمطار على المناطق المستهدفة وزيادة كمية الأمطار



مراحل البرنامج:

المرحلة الأولى تشمل مناطق:





الرياض



القصيم



حائل

