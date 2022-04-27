السعوديه الجمعية السعودية لأولياء أمور ذوي الإعاقة تنظم حفل إفطارها السنوي

ورحبت رئيسة مجلس الإدارة بأولياء أمور ذوي الإعاقة وأبنائهم، وشكرتهم على تلبية الدعوة، وأكدت ما يحظى به أشخاص ذوي الإعاقة من دعم كبير من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده.وقالت إن الجمعية السعودية لأولياء أمور ذوي الإعاقة تسعى لتحقيق أهدافها التي من أجلها تم تأسيسها، وخصوصًا تعزيز ثقافة التواصل فيما بين أشخاص ذوي الإعاقة وأفراد المجتمع، ومن هذا المنطلق أقامت الجمعية حفل إفطار رمضاني لذوي الإعاقة.
وأشادت بالدور التكاملي بين كل القطاعات التي تخدم هذه الفئة، مثمنة الجهود التي تبذلها الدولة لأشخاص ذوي الإعاقة في كل ما من شأنه خدمتهم. ولفتت إلى حرص الجمعية على استقطاب مستفيديها لمثل هذه المناسبات التي تدعم قضايا دمج أشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
من جانب آخر، عبّر أولياء الأمور وأبناؤهم عن شكرهم وتقديرهم للدور الذي تقوم به الجمعية ورئيسة مجلس إدارتها وأعضاؤها على حسن الاستقبال والحفاوة.
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