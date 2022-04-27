وشهدت مقبرة صفوى توافد ذوي وأقارب الضحايا الـ4، لمواراة جثامينهم. يذكر أن الواقعة حدثت يوم الخميس الماضي، وهزت أوساط أهالي صفوى، إذ بدأت بإشكالية صغيرة وذلك بعدما دخل الجاني (ابنهم) في شجار مع عائلته، ليتطور الشجار بعد ذلك ويحاصر أربعة منهم في إحدى الغرف، ليقوم بعدها بسكب البنزين داخل غرفتهم من خلال الباب، ويقوم بعدها بإشعال النار، مما تسبب في الحريق الذي أدى لوفاة الأربعة (الأب والأم والابن والابنة).
وكانت شرطة المنطقة أعلنت، في بيان لها، أنها ألقت القبض على مواطن نفذ حادثة جنائية بسكب مادة البنزين وإضرام النار داخل منزلهم، ما نتج عنه وفاة 4 أشخاص من أسرته في مدينة صفوى بمحافظة القطيف، وتبين من إجراءات الاستدلال أنه تحت تأثير تعاطي مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعوديه تشييع ضحايا فاجعة «صفوى» في القطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.