اخبار الخليج – مزاد «الإخوة الريس» يجمع أكثر من 30 ألف دينار في 4 ساعات

محمد بن مسعود - الدمام - تمكن المزاد الخيري الذي أطلقه الإخوة محمد وبدر وسعود الريس الليلة من جمع 30 ألف دينار، وذلك خلال فترة أربع ساعات فقط.
ومن المزمع تقديم المبلغ بالكامل لدعم علاج أطفال مرضى السرطان.
وقام الإخوة الريس في المزاد الافتراضي ببيع مجموعة من الملابس والأقمشة المبتكرة والتيشيرتات التي قاموا بتصميمها عبر إعادة التدوير.
وكان بدر قد أعلن عبر حسابه الأسبوع الماضي عن تنظيم المزاد، وقال: الحمدلله أنا وإخواني رجعنا لمشروعنا، ونجهز لمزاد في تاريخ 26 أبريل الساعة التاسعة مساءً، وندعوا كل الذين وقفوا معنا إلى المساهمة في المزاد الخيري الافتراضي على حسابي في الانستغرام لايف، والذي ستكون أرباحه لمرضى السرطان.
وكان الإخوة الريس قد نظّموا مزادًا إلكترونيًا في وقتٍ سابق وحصد 11 لف دينار من خلال بيع 100 تيشيرت وتقديم كامل الربح لجمعية «أمنية طفل لعلاج مرضى السرطان».
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