شكر وعرفان حالاوي لأبنائه الرياضيين

محمد بن مسعود - الدمام - في بادرة جميلة ومشهد عائلي أكثر من رائع، كرم هشام العوضي رئيس مجلس إدارة نادي الحالة وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة، مجموعة من اللاعبين والمدربين والإداريين السابقين، تقديرًا لجهودهم وعطائهم في السنوات السابقة في خدمة نادي الحالة على مدى السنوات السابقة في جميع الألعاب مثل كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة ورياضة كمال الأجسام والسباحة في مشهد رائع يتجسد فيه الولاء والانتماء إلى الكيان البرتقالي.
إن هذه البادرة الصادرة من قبل مجلس إدارة النادي بدأت في شهر رمضان في كل يوم اثنين، فهذه الفكرة تجسد روح العمل والالتفاف العائلي، حيث رغم بساطة الحفل والفكرة إلا أنه له الأثر البالغ ولاقى استحسان جميع الرياضيين المكرمين في لفتة من الإدارة على أنهم لا يمكن أن ينسوا هؤلاء الأبطال في مختلف الألعاب.
وقد بلغ عدد المكرمين في هذا الشهر الفضيل أكثر من 70 شخصية رياضية.
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