ختام البطولة الرمضانية للمراكز والشعب

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية العميد عيسى حسن القطان مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية، اختتمت مساء السبت البطولة الرمضانية الخامسة لكرة القدم للمراكز والشعب، التي نظمها قسم الرياضة بالمديرية على ملعب نادي البديع.

وأحرز البطولة مركز مدينة حمد الجنوبي بعد تعلبه على شعبة شرطة المجتمع بنتيجة 2-1، فيما أحرز فريق مركز البديع المركز الثالث بعد فوزة على شعبة العمليات 5/‏4.

وبعد نهاية المباراة قام مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية بتكريم الفرق الفائزة واللاعبين المتميزين.