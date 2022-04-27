توجيه بعودة كافة موظفي التعليم لمقرات العمل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

قالت مصادر إن وزير التعليم أصدر قرارًا بعودة كافة الموظفين في القطاع لمقرات العمل، وإعادة استخدام جهاز البصمة لإثبات الحضور والانصراف للموظفين عبر نظام البصمة وإيقاف العمل بالبيان الورقي، وذلك بنهاية عمل يوم الخميس 1443/10/11.

وأوضحت المصادر أن القرار الصادر جاء بناء على تخفيف بعض القيود الاحترازية، وذلك نظرًا لانحسار جائحة كورونا، ووفق تحديث البروتوكولات الوقائية للقطاع العام في موقع هيئة الصحة العامة “وقاية”.

وبينت أن القرار تضمن، عودة جميع الفئات التي تم استثناؤها خلال جائحة (كوفيد19) إلى العمل والمباشرة حضوريا اعتبارا من 1443/10/7، وإمكانية استخدام جهاز البصمة لإثبات الحضور والانصراف للموظفين عبر نظام البصمة، اعتبارًا من 1443/10/14.

وأكدت على ضرورة سرعة تسجيل البصمة لدى عمادة الموارد البشرية قسم مراقبة انتظام الدوام لكافة الموظفين دون استثناء.

وأضافت أن من تمت ترقيتهم أو تكليفهم أو نقلهم إلى جهات غير جهاتهم قبل تعليق البصمة يتم حصرهم ومخاطبة عمادة الموارد البشرية لتحديث بياناتهم وفتح المنافذ لهم، بالإضافة لتزويد عمادة الموارد البشرية بالموظف المسؤول عن الحضور والانصراف،ليتم منحه الصلاحيات اللازمة عبر نظام إلكتروني مخصص للحضور والانصراف.

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وبينت أنه في الحالات الطارئة كتعطل أجهزة قراءة البصمة أو انقطاع التيار الكهربائي أو وجود مشكلة في قبول بصمة الموظف يتم إشعار المسؤول في نفس الجهة عن المشكلة، للتواصل مع الجهات المعنية وإثبات حضور وانصراف الموظفين ورقيًا والرفع بهم لعمادة الموارد البشرية، والاستمرارية في رفع كشوف حضور وانصراف (الموظفات) ورقيًا حسب المتبع حتى إشعار آخر.