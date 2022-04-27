مشروعات مليونية تزين عروس الصحراء

تشهد محافظة شرورة في هذا العهد الزاهر عناية ظهرت جلية في المشاريع المتطورة والإنجازات الكبيرة على عدة أصعدة، إذ بلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات الصحية والتطويرية في مستشفى شرورة العام 34665783 ريالا، لخدمة الأهالي والمقيمين وجميع العابرين من منفذ الوديعة الحدودي.

غرف عمليات

وشهدت المحافظة خلال السنوات الماضية تدشين مشاريع تطويرية أحدثت نقلة نوعية في الرعاية والخدمات الصحية بالمحافظة، شملت توسعة وتطوير المدخل الرئيسي للمستشفى وتحسين بيئة العمل وتوسعة وتطوير الصيدلية الداخلية، ومشروع تطوير وتجهيز غرف العمليات «مرحله أولى»، إضافة إلى مشروع تطوير الطوارئ «مرحله أولى»، ومشروع تطوير مطبخ ومطعم المستشفى، ومشروع توسعة وتطوير بنك الدم واستقبال الطواري وتطوير سكن العاملين، كما تم إطلاق مشروع الملف الطبي الإلكتروني الموحد في واحدة من مبادرات التحول الرقمي التي تم تنفيذها في جميع مستشفيات المنطقة، والعمل جارٍ على اعتماد مشروعات تطويرية بالمستشفى تشمل إنشاء وحدة مناظير، وتطوير غرف العمليات «مرحله ثانية»، وتوسعة وتطوير قسم النساء والولادة، والجزء المتبقي من قسم الطوارئ، وقسم الحضانة، وإنشاء وحدة قسطرة قلبية، وتطوير مركز الأمير مشعل للأسنان، وقسم العلاج الطبيعي.

تحول رقمي

تشهد إدارة تعليم شرورة تحولات رقمية من أهمها ارتفاع عدد المدارس والبرامج التعليمية إلى من 129 إلى 181 مدرسة والأقسام والوحدات التعليمية من 6 إلى 38، بالإضافة إلى زيادة المقاعد في أسطول النقل المدرسي من 1000 مقعد إلى 8025 مقعدا وتوفير أكثر من 100 حافلة لخدمة النقل المدرسي، ومشاركة منسوبي تعليم شرورة في أكثر من 93 لقاء وزاريا على مستوى المملكة، كما ارتفع عدد المشاركات الطلابية على مستوى المملكة إلى أكثر من 54 مشاركة، بالإضافة إلى حضور منسوبي تعليم شرورة لـ 12 دورة تطويرية خارج المملكة و382 دورة داخل المملكة.

مشاريع تنموية

يوجد في المدينة الجامعية في محافظة شرورة سبعة مشاريع تنموية قائمة حاليا بتكلفة 700 مليون ريال تتمثل في إنشاء البنية التحتية بمساحة تقدر بـ 4 ملايين متر مربع، ومبنى كلية العلوم والآداب للبنين، ومبنى كلية العلوم والآداب للبنات، ومبنى الكلية المستعجلة للبنات، وإسكان جامعي لأعضاء هيئة التدريس، وإسكان جامعي للطلاب، وإسكان جامعي للطالبات.

وشهد فرع الجامعة تطورًا في جميع الجوانب، حيث يحتضن حاليًا 12 قسمًا للبنين والبنات. وتضم كلية العلوم والآداب حالياً 7 أقسام للبنات و5 أقسام للبنين، ويدرس فيها ما يقارب 2500 طالب وطالبة، إضافةً إلى مبنى كلية العلوم والآداب للبنين.