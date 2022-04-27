حبونا تنمية وازدهار

تشهد محافظة حبونا شمال منطقة نجران قفزات تنموية بدعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وحرص ومتابعة أمير المنطقة ونائبه، وذلك في سبيل‏ تحقيق تطلعات المواطنين، وتوفير كل ما يلزم لبناء مستقبل واعد وبيئة إيجابية وجاذبة وفق رؤية المملكة 2030.

مشاريع تنموية

حظيت المحافظة بعدد من المشاريع في هذا العهد الميمون، حيث شملت مشاريع مبان ومرافق بلدية بتكلفة (19127802.70) ريالاً تتمثل في مبنى البلدية والمجلس البلدي والسوق الشعبي بالمحافظة و مركز خدمات المنتش، والعمل قائم على اكتمال مشروع مبنى المركز الحضاري بالمحافظة، حيث تم إنجاز مرحلته الأولى بنسبة 73% ومرحلته الثانية بنسبة 95%.

مشاريع المياه

حظيت خدمات المياه بمحافظة حبونا ومراكزها بعدد من المشاريع الخدمية في مجال المياه، حيث تم استكمال إنجاز تنفيذ محطة الضخ بمحافظة حبونا ضمن مشروع المحافظات الشمالية، وكذلك تشغيل مشروع محطة وشبكة الضخ بالضيقه، وتم تنفيذ استكمال شبكات مياه بمركز سلوه أكثر من 400 توصيلة منزلية جديدة، وهناك دراسة لتنفيذ خزان مياه إستراتيجي لخدمة كافة مراكز وقرى محافظة حبونا بسعة أكثر من 25 ألف متر مكعب، والعمل جار لتسلم الموقع بمحطة السرح بالمحافظة، كما تم تنفيذ 3 آبار سقيا جديدة بالمحافظة لخدمة المواطنين وتسهيل حصولهم على الماء، دراسة إنشاء محطة لتنقية مياه الصرف الصحي لمحافظة حبونا والمراكز التابعة.

تحسين وتجميل

في مجال التحسين والتطوير تم إنشاء حديقة بمحافظة حبونا بمساحة 10 آلاف و200 متر مربع، وتتكون من مسطحات خضراء ومظلات وألعاب أطفال وممرات مشاه وشجيرات ونخيل وأعمدة إنارة ديكورية، وتم الانتهاء من هذا المشروع ليكون إضافة لمشاريع التحسين والتجميل التى تم تنفيذها بالمحافظة لتحسين المشهد الحضري، وتوفير سبل التنزه للمواطنين والمقيمين، وكذلك إنشاء متنزه عام لقرية المجمع أبا الطحين - مرحلة أولى، حيث قامت البلدية بإنشاء حديقة بمركز المجمع بمساحة 7400 متر مربع بتكلفة مليون و65 ألف ريال.

مرافق خدمية

يجري العمل حالياً على تنفيذ مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار للأمانة والبلديات والقرى التابعة لها - مرحلة رابعة - بتكلفة 4 ملايين و796 ألف ريال وبنسبة إنجاز فعلية 55 %، وهو عبارة عن جدران استنادية بطول 6500 متر طولي وجار العمل على المشروع حتى يتم الاستفادة منه على الوجه الأكمل.

شبكة الطرق

تمتد المحافظة من مركز الحصينية شرقًا، طريق الرياض وادي الدواسر إلى مركز الجفة والحرشف غربًا، وتضم 3 مراكز و103 قرى، وما يميز هذه المحافظة هو وجود ثاني أكبر واد بعد وادي نجران، وهو وادي حبونا الممتد من منطقة عسير غربًا من الحمرة بظهران الجنوب حتى يصب في الربع الخالي شرقًا، وترتبط محافظة حبونا بشبكة من الطرق المعبدة مع شقيقاتها المحافظات الأخرى كبدر الجنوب ومحافظة ثار ومحافظة يدمة، كما ترتبط بعدة طرق معبدة تصل بينها وبين المدينة نجران والمحافظات الأخرى.

المستشفى العام

تم تنفيذ مشروع تطوير قسم وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى حبونا العام والذي يضم 11 سريرًا ومنطقة فرز وغرفة عزل وأخرى خاصة بمرضى الالتهاب الكبدي، وصالة انتظار عزل تنفسي، إضافةً إلى مشروع تطوير أنظمة السلامة، ومخارج الطوارئ، وإحلال واستبدال نظام التكييف المركزي بالمستشفى، كما تم افتتاح فرع الكلية التقنية في محافظة حبونا، والذي يقع على مساحة تقدر بـ80 ألف متر مربع، وبتكلفة إجماليةٍ بلغت 49 مليون ريال، وكذلك تم افتتاح كلية المجتمع في حبونا للطالبات، والتي تستوعب أكثر من ألف طالبة، وتضم 32 قاعة دراسية، وفي التعليم العام تم افتتاح المدرسة الابتدائية الثانية للبنات بالمحافظة بتكلفة إجمالية تجاوزت 11 مليون ريال، بطاقة استيعابية 540 طالبة.