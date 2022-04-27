مشاريع نقل لربط نجران بالمناطق

أعرب مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة نجران المهندس وبران مهدي عطشان عن فخره واعتزازه بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لبيعة وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان ، والتي تُمثّل احتفاليةً خاصة للشعب السعودي، بعد جملة المتغيرات الكبيرة التي تشهدها بلادنا الكريمة نحو رؤية دوت الخليج 2030، والتي تعكس رؤية وليّ العهد وإدراكه الكامل لقدرات المملكة وشعبها.

مقومات سعودية

وأكد عطشان أن ولي العهد لم يرهن أحلامه بعوامل ومعطيات خارجية، بل ربطها بالمقوّمات السعودية وقدرات المجتمع، لإيمانه وقناعته بأن النهوض بالمملكة يكون بمشاركة من الجميع وعلى أيدي وسواعد أبناء هذا دوت الخليج، مجيرًا أجمل عبارة يرددها السعوديين «طموحنا عنان السماء»، والذي جعلت المملكة تقفز قفزات تنموية متسارعة أهلتها لتكون رقماً صعباً بين الأمم والشعوب في الميادين الاقتصادية والعمرانية والعلمية والثقافية حتى غدت المملكة قِبلة لكبار القادة وأهل السياسة وأصحاب المال وعلماء الاقتصاد، فشهد المواطنُ تنفيذَ العديد من المشروعات التنموية الكبرى، وهذا ما جعل الشعب واثق في كل قرار يتخذه ولي العهد، و يعمل بطموح ليكون عنصراً فعالاً للتحقيق أهدافه -حفظه الله- التي ارتبطت بأهداف دوت الخليج.

مشاريع النقل

أكد عطشان أن فرع الوزارة بالمنطقة شهد العديد من تنفيذ المشروعات التي تهدف إلى ربط نجران بكافة مناطق المملكة، وتسهل عملية التنقل بين محافظاتها، وتمثل في 6 مشاريع عملاقة، تشمل الطريق الواصل بين طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك فهد والمحاذي لموقع الجامعة من الجهة الغربية، وإنارة طريق بئر عسكر النقعاء، ضمن نطاق مشروع الطرق الثانوية بمنطقة نجران (المجموعة الخامسة)، فضلا عن الأعمال المتبقية باستكمال تنفيذ الطريق المزدوج الذي يربط تقاطع الخضراء مع طريق نجران شرورة إلى الحصينية بطول أكثر من 5 كم.

رفع السلامة

كما تم تنفيذ 6 مشاريع بتكلفة إجمالية بلغت 114 مليون، وقد تم الانتهاء من 4 مشاريع بتكلفة 87 ميلون ومتبقي 2، فضلا عن مشاريع جار العمل في تنفيذها بتكلفة 27 مليون ريال، تشمل مشاريع رفع مستوي سلامة الطرق بنجران، تجهيزات أجهزة السلامة المرورية وتعديل وتحسين التقاطعات السطحية والمناطق الخطرة علي طرق وزارة النقل بمطقة نجران بتكلفة 30 مليونا، وتنفيذ أعمال تغنية الاهتزازات التحذيرية علي بعض الطرق بمنطقة نجران بتكلفة 9 ملايين، بالإضافة إلى تجهيزات السياج العالي الشد على بعض الطرق بمطقة نجران بمبلغ 7ملايين ريال، وتحسين التقاطعات السطحية ومناطق الربط تكلفة أكثر من 25 مليون ريال، وتنفيذ الحواجز الواقية على بعض الطرق بمنطقة نجران بتكلفة 41 مليونا، إنارة بعض الطرق بمنطقة نجران بتكلفة 2 مليون ريال، كما تم استكمال ازدواج طريق نجران /شرورة/ الوديعه بطول 157 كم بتكلفة أكثر من 380 مليون ريال، كما تم الانتهاء من استكمال الطريق المزدوج الذي يربط طريق الملك عبد العزيز بطريق الأمير سلطان.