النادي الأدبي رسالة نور لخدمة ثقافة نجران

قال رئيس النادي الأدبي بمنطقة نجران سعيد آل مرضمة، إن حلول ذكرى بيعة ولي العهد، تأتي مصحوبة بمشاعر الفخر الصادقة التي يتدثر بها كل سعودي، فالأمير محمد بن سلمان ، ألبس المملكة العربية السعودية عطاء الشباب وروح التقدم من خلال نظرته البعيدة المدى، منطلقًا من الإرث العريق لبلاده الذي جعل أعناق العالم تلتف لتشاهد ما حازت عليه مملكتنا الحبيبة من تقدم وسرعة في الإنجاز.

وتابع رئيس النادي الأدبي: أصبحت هذه الجزيرة محط أنظار الجميع، وتعيش -بفضل الله- في أوج نموها وازدهارها، وتنعم بالأمن والاستقرار وتتطلع بكل تفاؤل إلى مستقبل أكثر إشراقًا وطموحًا.

مشاريع فنية

وأوضح آل مرضمة أن أهم مشاريع النادي الأدبي تتمثل في تنظيم معرض بارقة بالتعاون مع جمعية بصيرة للمكفوفين، وذلك بقاعة الكلية التقنية بنجران. والذي يعتبر أول معرض للفن التشكيلي للمكفوفين، والذي افتتحه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وضم أجنحة لـ12 فنانًا تشكيليًا وفنانة من فئة مكفوفي البصر، مشاركين من جميع أنحاء المملكة، لعرض لوحاتهم التشكيلية التي سبق لهم رسمها، إضافةً إلى قيام الفنانين بالرسم أمام الجمهور في أركانهم الخاصة بالمعرض.

وأضاف: شارك في المعرض العديد من الجهات العامة، وبعض الجهات المتخصصة في خدمة ذوي الإعاقة.

82 مكتبة

وبين آل مرضمة أبرز المبادرات لمواكبة رؤية 2030 تأسيس 82 مكتبة منزلية خلال هذا العام لنشر ثقافة القراءة وتزويد الأسر بمنازلهم بالكتب المفيدة، وتأسيس مكتبة متكاملة بمبنى النادي لتكون رافدًا للباحثين والمؤلفين والمثقفين، والعمل على مشروع توثيق تاريخ نجران، إضافة إلى المشاركة في اليوم الوطني 91 بأضخم تظاهرة شعرية من خلال طباعة ديوان شعري لشعراء وشاعرات المملكة يحتوي على 91 قصيدة، وإطلاق مسابقة كبرى في يوم التأسيس للأفلام القصيرة ورصد جوائز مالية للأعمال المتميزة.

مبادرات

تأسيس 82 مكتبة منزلية

مكتبة متكاملة بمبنى النادي

توثيق تاريخ منطقة نجران ومحافظاتها

المشاركة في اليوم الوطني 91

إطلاق مسابقة كبرى في يوم التأسيس

طباعة العديد من الكتب الجديدة والإبداعية