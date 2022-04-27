إسهام فاعل لتقني نجران في التنمية الاقتصادية

عبر مدير عام التدريب التقني والمهني في منطقة نجران، سعيد بن أحمد آل جبار، عن صادق مشاعره بمناسبة ذكرى البيعة لولي العهد، قائلا: منّ الله على هذه البلاد بنعم لا تحصى منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -يرحمه الله، فهذه البلاد ولله الحمد ترفل في ثوب الأمن والنماء تحت قيادة ملوك عظماء، لم يدخروا جهدا في خدمة دوت الخليج والمواطن إلى أن وصلنا عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، اللذين جعلا الإنسان محور اهتمامهما، وتنمية دوت الخليج نصب أعينهما، حتى وصلنا إلى مصاف الدول الكبرى.

قائد الرؤية

أضاف «آل جبار»: غدا احتفال وفرحة دوت الخليج بالذكرى الخامسة لبيعة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، قائد الرؤية المباركة الذي أكد للعالم بأسره ‏ما تمثّله هذه البلاد المباركة ‏من دور فاعل ‏في قيادة العالم الإسلامي، والمكانة العالية للمملكة العربية السعودية بين بلدان العالم في شتى المجالات.

ولا شك أن هذه المناسبة تستدعي الكثير من المعاني الوطنية السامية التي انغرست في أعماق أبناء دوت الخليج المعطاء، وترجمة ذلك الحب العميق والانتماء الصادق المتبادل بين القيادة والشعب.

إن ذكرى البيعة الخالدة تدفعنا لاستلهام مرحلة النماء الذي تمر به المملكة على كل المستويات. كما أنها تدفعنا إلى استحضار الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وسياسة الحزم والعزم في الإصلاح والتطوير والتجديد واجتثاث الفساد، وإعادة هيكلة الاقتصاد، لرفع كفاءته الوطنية، وتعزيز الاستدامة التنموية، لمواكبة التقلبات الاقتصادية والتحديات الإقليمية، وصولا إلى المشروع الوطني المتكامل وفق «رؤية المملكة 2030».

لقد حق لنا أن نفخر بولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ليس كسعوديين فحسب، بل كخليجيين وعرب ومسلمين، ونسأل الله أن يديم علينا قيادتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وأن يحفظ ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

المشاريع

بيّن «آل جبار»: في جانب المشاريع، تم خلال الأعوام السابقة إنجاز عدد من المشاريع التنموية في قطاع التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، منها:

فرع الكلية التقنية للبنين في محافظة يدمة على مساحة إجمالية تقارب 80 ألف متر مربع، وبتكلفة قاربت 33 مليون ريال.

فرع الكلية التقنية بمحافظة حبونا على مساحة 80 ألف متر مربع، وبتكلفة بلغت 49 مليون ريال.

مبنى الكلية التقنية للبنات في نجران على مساحة تتجاوز 100 ألف متر مربع، وبتكلفة تقارب 73 مليون ريال، بالإضافة لسكن المدربات على مساحة 36 ألف متر مربع.

ويجري العمل الآن على استكمال مبنى الكلية التقنية للبنات بشرورة على مساحة إجمالية 80 ألف متر مربع، وبلغت نسبة الإنجاز بالمشروع 91%.

التدريب والمتدربون

وفي مجال التدريب والمتدربين، أوضح «آل جبار»: ارتفعت الطاقة الاستيعابية في المنشآت التدريبية خلال الأعوام السابقة من 2927 متدربا ومتدربة إلى 6643 متدربا ومتدربة، بزيادة 127%،

وارتفعت نسبة القبول في المنشآت التدريبية إلى 98%.

كما ارتفعت نسبة الخريجين من 530 متدربا ومتدربة إلى 1223 متدربا ومتدربة، بارتفاع 131%.

وزاد عدد التخصصات المتاحة للتدريب في المعاهد الصناعية الثانوية والكليات التقنية للبنين والبنات إلى 23 تخصصا تقنيا ومهنيا وإداريا.

وكان من أبرز منجزات المنطقة في الأعوام السابقة تدشين برنامج البكالوريوس في الكلية التقنية للبنين بنجران بدعمكم يا صاحب السمو، ونزف لكم البشرى بارتفاع عدد المتدربين في البرنامج إلى 396 متدربا في 5 تخصصات نوعية، كان آخرها الموافقة على تخصص الأمن السيبراني.

التدريب الأهلي

ارتفع عدد منشآت التدريب الأهلي بالمنطقة إلى 11 منشأة للرجال وللسيدات، يلتحق بها 2781 متدربا ومتدربة، بزيادة 47%. وفي إطار ضبط جودة التدريب والارتقاء بجودة المخرجات في المعاهد الأهلية، تم إقرار مبادرة «المدرب المعتمد»، وحصل على هذه الرخصة إلى الآن 46 مدربا ومدربة.

كما تم خلال الأعوام السابقة تغيير الاختبارات الورقية إلى اختبارات محوسبة وفق آلية رقمية، اجتاز من خلالها 2189 متدربا ومتدربة اختبارات الدبلوم والبرامج التأهيلية.

الشراكات

أقامت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة نجران عددا من الشراكات ومذكرات التفاهم، التي تحقق رسالة المؤسسة في التواصل البنّاء مع القطاعين الخاص والحكومي، وتهدف بالدرجة الأولى إلى توفير فرص وظيفية للخريجين والخريجات. كما تهدف إلى تنمية وتطوير العاملين في الجهات الحكومية والخاصة، وزيادة التواصل في المهام والبرامج المشتركة، ومن هذه الشراكات:

تفاهمات

مع جامعة نجران

مع أمانة منطقة نجران

مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنجران

مع شركة «أسمنت نجران»

مع شركة «سند» لحفر آبار البترول

مع الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية

تقني نجران

الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بنجران هي الإدارة التي تشرف على سير العملية التدريبية في وحدات المنطقة ومحافظاتها.

الرؤية

الإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عبر رفع الطاقة الاستيعابية القصوى للتدريب التقني والمهني لأبناء وبنات منطقة نجران بالجودة والكفاية التي يتطلبها سوق العمل.

الرسالة

التوظيف الأمثل للكوادر البشرية والتجهيزات المتاحة، لرفع الطاقة الاستيعابية للحد الأقصى في الوحدات التدريبية مع تطبيق المعايير اللازمة لضمان جودة التدريب.

القيم

قيمنا مستمدة من شريعتنا الإسلامية السمحة ومن أعمال السلف الصالح:

• التعاون.

• التطوير.

• المصداقية والشفافية.

• الإخلاص.

• العمل الجماعي.