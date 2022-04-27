خيرية نجران عطاء وإحسان

قال المدير التنفيذي للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية في نجران عبده بن محمد عطيف: تمر في هذه الأيام المباركات ذكرى بيعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، لتؤكد ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بقدرة ولي العهد على حمل الأمانة، وعلى تحقيق آمال الشعب السعودي وطموحات أبنائه في جميع المجالات، ودفع حيوية العمل لإنجاز المشاريع العملاقة، والبرامج المتنوعة التي تمس حياة المواطن.

اكتفاء ذاتي

وأضاف عطيف أن رؤية الجمعية أن تكون رائدة في الخدمات الاجتماعية النوعية والتنموية خلال السنوات العشر القادمة، ورسالتها الجودة والريادة في تقديم المشاريع التنموية الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع المستهدفة وتنمية مهاراتهم، وتأهيلهم للاعتماد على النفس مع تعزيز ولائهم لدينهم ومليكهم ووطنهم، وأهدافها الإستراتيجية الاكتفاء الذاتي لأبناء مستفيدي الجمعية وبناتها بنسبة 5%، وزيادة شرائح المستفيدين 10%، وتفعيل الإعلام الجديد للجمعية، وزيادة عدد البرامج المستفيدين 10%، وتعزيز الولاء الوظيفي لموظفي الجمعية، وزيادة عدد فريق التطوع ونوع شرائحهم، وزيادة عدد برامج التطوع سنوياً، وبناء شبكة مختلفة المستويات من العلاقات المجتمعية.

مشاريع

وذكر عطيف أن مشاريع الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران اشتملت على مساعدات إيجار المنازل بعدد 23 مستفيدا بإجمالي 59600 ريال، وترميم وصيانة 51 منزلا بإجمالي 220.718.20 ريال، وأجهزة كهربائية لـ 356 أسرة بإجمالي 570,735.00 ريال، وسداد فواتير الكهرباء لـ11 مستفيدا بإجمالي 26.111,34 ريال، وكسوة الشتاء لـ 1000 أسرة، وسلال غذائية لـ11011 مستفيدا، وحفظ النعمة لـ 14400مستفيد، وبطاقات العثيم الشرائية لـ 1100 أسرة، ومساعدات نقدية مقطوعة لـ20 مستفيدا بإجمالي 31216 ريالا، ولحوم الأضاحي لـ 1800مستفيد، ومساعدات عينية (تمور أرز) لـ 3325 مستفيدا، وكفالة أرملة وأبنائها لـ 237 أرملة مع أبنائها، والحقيبة المدرسية لـ 600 أسرة، وتجهيز 216 جنازة، وإفطار صائم بعدد وجبات 30000، وكسوة العيد لـ 600 أسرة، وزكاة الفطر لـ 484 مستفيدا، وتدريب وتأهيل ذوي السجناء وتأهيلهم لسوق العمل بالشراكة مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بنجران لـ 100 مستفيد، وتدريب أبناء المستفيدين وتأهيلهم لسوق العمل لـ 80 مستفيدا، ودعم المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة لـ 20 أسرة، وتنظيم ملتقى المتطوعين لـ 50 مستفيدا، واعتماد وحدة التطوع بالجمعية وفق المعيار الوطني السعودي للتطوع «إدامة»، كأول جمعية خيرية تحصل على اعتماد وحدة التطوع بمنطقة نجران، كما تم تدشين وحدة التطوع من قبل أمير منطقة نجران رئيس مجلس إدارة الجمعية بتاريخ 9/4/1443.

شراكات

وأضاف عطيف أن الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران عقدت شراكات مع البريد السعودي (سبل) من خلال إيصال السلال الغذائية للمستفيدين، وبركتنا مع مؤسسة الديوانية للعمل التطوعي الوقفية المديرية العامة للشؤون الصحية، والهلال الأحمر السعودي، ومن خلال تقدير كبار السن وإبراز دورهم في المجتمع، وخذ الخطوة خذ اللقاح مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران من خلال حث أفراد المجتمع على أخذ اللقاح، وتدريب وتأهيل ذوي السجناء مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بنجران «رحماء»، من خلال تدريب ذوي السجناء وتأهيلهم لسوق العمل.