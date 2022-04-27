مشايخ شمل نجران: محمد بن سلمان صمام أمان

أكد مشايخ شمل منطقة نجران، أن حلول ذكرى بيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، تأتي وقد شهدت المملكة قفزات تنموية هائلة في شتى مناحي الحياة، وهي تحتل مكانة عالية ومرموقة بين كل دول العالم، أهلتها لتكون من بين الدول العظمى في العالم، حيث تحظى جميع المناطق بمشروعات اقتصادية وتنموية عملاقة أسهمت وتسهم في التنمية والازدهار.

شيخ شمل قبائل المكارمة

الشيخ علي بن حاسن المكرمي

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وللشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى بيعة ولي العهد، فهذه المناسبة تحل علينا وهي ذكرى عزيزة وغالية، مقدمًا لولي العهد البيعة على كتاب الله وسنة رسوله الكريم على السمع والطاعة، وهي مناسبة غالية على بلادنا وعلى قلوب أبناء دوت الخليج، ونستذكر في ذكرى البيعة هذا العام ما تحقق لبلادنا من منجزات سياسية وتنموية وتحولات اقتصادية واستراتيجية كبيرة وفق برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، لتؤكد بلادنا للعالم من جديد استمرار السياسة الحكيمة التي ينتهجها ولاة أمورنا من أجل رفاهية واستقرار وأمن دوت الخليج والمواطن برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبمساندة ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله ورعاهم.

شيخ شمل قبائل جشم يام

الشيخ مانع بن سالم آل منيف

إن الاحتفاء بذكرى البيعة المباركة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تكتسب قيمتها عندما تترجم إلى إنجازات شهد لها كل دوت الخليج بأنها إنجازات ذات سمات وخصائص متميزة، وأنها بذلك تشكل علامات فارقة في مسيرة دوت الخليج وتحولًا نوعيًا في مستويات الارتقاء به نحو آفاق من السياسات الجديدة وبخاصة ما يتصل منها بخدمة ضيوف الرحمن حجاجًا ومعتمرين وزائرين، وهو احتفاء بالأمن والأمان والإنجاز والعطاء، تم خلالها تطوير الأنظمة وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة ومواصلة تنفيذ المشاريع التعليمية والصحية والتنموية في مختلف أنحاء المملكة ليعم نفعها شرائح المجتمع كافة المحتاج قبل الغني والقرية قبل المدينة حتى تتحقق بإذن الله تنمية متوازنة وشاملة.

شيخ شمل مواجد يام

الشيخ مانع بن جابر آل نصيب

إن الاحتفاء بذكرى البيعة المباركة لولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يترجم إلى إنجازات شهد لها كل دوت الخليج بأنها إنجازات ذات سمات وخصائص متميزة، وأنها بذلك تشكل علامات فارقة في مسيرة دوت الخليج وتحولًا نوعيًا في مستويات الارتقاء به نحو آفاق من السياسات المتميزة، حيث تم خلال السنوات القليلة الماضية تطوير الأنظمة وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة ومواصلة تنفيذ المشاريع التعليمية والصحية والتنموية والترفيهية والرياضية في مختلف أنحاء المملكة ليعم نفعها شرائح المجتمع كافة المحتاج قبل الغني والقرية قبل المدينة حتى تتحقق بإذن الله تنمية متوازنة وشاملة.

شيخ شمل قبائل آل فاطمة يام

الشيخ محمد بن علي أبو ساق

نرفع أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة ذكرى بيعة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونفتخر بما وصلت إليه بلادنا اليوم من نهضة تنموية شاملة وتطور في شتى المجالات، بما توفر لها من أجواء أمنية واقتصادية وحياة كريمة للمواطن والمقيم على حد سواء، جعلت كل مواطن يفخر بولي عهد عمل ويعمل جاهدًا من أجل طمأنينة واستقرار بلادنا ووحدة الصف العربي وتقوية عرى التضامن الإسلامي.

الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن عايض

شيخ شمل قبائل آل فهاد

في ذكرى بيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نستذكر بكل فخر أعوامًا حافلة بالخير والعطاء والنماء فهي مناسبة غالية على بلادنا وعلى قلوب جميع أبناء دوت الخليج، ونحن نعيش ولله الحمد بأمن وأمان واستقرار ونماء وعطاء وازدهار، ولا شك أن مشاعر الفرح والسعادة والفخر والاعتزاز تظهر واضحة جلية، يتجدد معها عصر الهيبة للوطن والمواطن السعودي على حد سواء فالذي ينظر بعين ثاقبة يجد أن الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين أعادا للأمة العربية والإسلامية بشكل عام وللمملكة العربية السعودية بشكل خاص الهيبة والعزة والكرامة حيث وضعوا الأمور في نصابها، وعرف العالم أجمع أن بلادنا تحت قيادة رجال محنكين أصحاب خبرة طويلة وملك حازم وولي عهد لا يقبلون المجاملة والمحاباة في أمن البلاد ومصلحة دوت الخليج والمواطن.

الشيخ فهد بن صمعان آل رشيد

شيخ شمل قبيلة آل رشيد يام

إن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بعملهما وإخلاصهما تجاوزت جهودهما خدمة أبنائهم المواطنين، إلى قيادة أمة، مؤثرين في قرارات الشعوب بحكمة ودراية خادم الحرمين، كما قدمت المملكة العون والمساعدة للمحتاجين والمنكوبين في مختلف دول العالم، وبهذه المناسبة يشرفنا أن نبارك لأنفسنا هذه القيادة الرشيدة ونجدد الولاء والانتماء لله ثم لولاة أمرنا.

شيخ شمل قبائل آل فطيح يام

الشيخ مبارك بن ذيب المهان

منذ أن وضع قائدنا الغالي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ثقته في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونحن نلتمس حكمة ونجاح هذا الاختيار الكريم، وندرك جميعا أن الأمير محمد بن سلمان هو صمام الأمان ومستقبل دوت الخليج المشرق، وندرك حقيقة هذه الشخصية الاستثنائية الجديرة بأن تكون مثالًا يحتذى في الإدارة والقيادة الحازمة الحكيمة فمنذ مبايعته، وعجلة التغيير والتطوير الشامل في البلاد لم تتوقف بانطلاق رؤية المملكة 2030، وواصل الليل بالنهار، عملًا دؤوبًا من التشييد والإصلاح والتغيير في الداخل والخارج.