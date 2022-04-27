أمين نجران: 33 مشروعا لأنسنة المدن والمرافق البلدية

قال أمين منطقة نجران المهندس صالح بن غرم الله الغامدي، إنه في كل ذكرى لبيعة ولي العهد تستعيد الذاكرة الإنجازات القياسية التي تمخضت عن رؤية المملكة 2030، التي يقودها الأمير محمد بن سلمان ، لتصبح علامة فارقة في تاريخنا الوطني لتحدث نقلة نوعية في مختلف المجالات وكافة المحافل الدولية، وهذا مما انعكس إيجاباً على حياة المواطن والمقيم في المملكة وخلق أبعاداً جديدة في العملية التنموية كالاستدامة وتعزيز المحتوى المحلي وخلق فرص واعدة للعمل وللعطاء، مؤكداً أن القطاع البلدي بشكل عام وأمانة منطقة نجران بشكل خاص حظيت كغيرها من القطاعات بالدعم الكبير من ولاة الأمر، وبتوجيهات أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، وبمتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

مشروعات تنموية

وأوضح الغامدي أن منطقة نجران والمحافظات والمراكز التابعة لها حظيت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، كسائر مناطق المملكة كافة، بمشروعات تنموية وحيوية لمواكبة رؤية المملكة 2030، ولتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير سبل الرفاهية للمواطنين والمقيمين، وأن المنطقة حظيت بنصيب وافر من المشروعات التنموية البلدية والخدمية والبنى التحتية الشاملة كغيرها من مناطق المملكة، حيث بلغ إجمالي المشروعات المنتهية، التي تم استلامها ابتدائيا خلال عامي (2020-2021) 33 مشروعاً منها 6 مشاريع أنسنة المدن، حيث تم إنشاء أكثر من 250 ألف متر مربع مسطحات خضراء ومشايات من الخرسانة المطبوعة الملونة، وثلاث مجموعات من ألعاب الأطفال، وأشجار ودورات مياه رجالا ونساء بأحياء متفرقة بحي رجلا والشرفة وطريق الملك عبدالعزيز (أرامكوا) وحي الفهد الجنوبي ومتنزه الملك فهد، وأيضا 10 مشاريع للمرافق والمباني البلدية تضمنت إنشاء مبان لمراكز الخدمات البلدية بأربعة أحياء بمدينة نجران وهي: «حي النهضة وأبا السعود وحي الفهد والشرفة»، وإنشاء مختبر صحة البيئة مرحلة أولى بحي الفهد، وأسواق ومسالخ أمانة منطقة نجران مرحلة ثالثة بحي ماقان البلد، وإنشاء مركز الوثائق بحي الفهد، وتسوير مقابر الموتى بعدد 29 مقبرة بأحياء متفرقة بمدينة نجران، وإنشاء مبنى ومغسلة نموذجية ومجسم حائل ومختبر المواد.

مشاريع السيول

وأضاف أمين منطقة نجران، أن هناك مشروعين لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار الأول بطريق الأمير نايف، حيث إن المشروع عبارة عن قنوات صندوقية بطول تقريبي 7450 مترا طوليا للمسار الرئيسي، وأربع تفريعات جانبية تتكون من 1750 طوليا تربط على قنوات المسار الرئيسي المشروع يقوم بتصريف سيول الشعاب المختلفة لأحياء مراطة، حيث يتم توجيه تلك السيول عبر الجدران الاستنادية إلى داخل قنوات التفريعات الجانبية عبر قنوات المسار الرئيسي حتى تصل وادي نجران، والثاني بحي دحضة شعب فريخ، والمشروع عبارة عن قناة صندوقية مغلقة بطول 575 مترا طوليا، حيث تقوم بتصريف مياه السيول من حوض التجميع القائم بالحي وإيصالها إلى المصب بالقناة المفتوحة بالعجمة.

الطرق الحضرية

أكد الغامدي أن هناك خمسة عشر مشروعا لإنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية الرئيسية والفرعية بأحياء متفرقة بمدينة نجران، منها مشروع نفق طريق الملك سعود بمدينة نجران، حيث إن المشروع يقع على امتداد طريق الملك سعود مع تقاطع شارع الأمير متعب بطول 850 متراً، وبلغت تكلفة إنشائه 60 مليون ريال، ويتكون من ثلاثة مسارات، إضافة إلى طريق للخدمة ومواقف للسيارات، والإضاءة والإسفلت ونظام تصريف مياه الأمطار داخل النفق واستخدام واجهات ديكورية من «جي آر سي» للجدران الساندة للنفق.

أوضح أمين منطقة نجران، أن المشروعات المنتهية التي تم استلامها ابتدائيا خلال عامي (2020-2021 )، تمثلت في مشروعين، واحد لدرء أخطار السيول بطريق الأمير نايف وآخر بحي دحضة، وستة مشروعات للتحسين والتجميل بمواقع مختلفة، وعشرة مشاريع للمرافق والمباني البلدية، وخمسة عشر مشروعا للطرق والإنارة.

وجاري العمل على استكمال المشاريع الجاري تنفيذها وأكد حرص الأمانة على تنفيذ مشاريع أنسنة المدن وتطورها واستكمالها بمختلف الأحياء وفق خطط ودراسات وأولويات لمواكبة التزايد السكاني بالمدينة وتلبية احتياجاته، مشيراً إلى ما تشهده المنطقة من قفزة نوعية في المشاريع التنموية البلدية.

مشروعات منتهية ومستلمة 2020-2021

33 مشروعا

6 مشاريع لأنسنة المدن

15 مشروعا لإنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية

مشروعات منتهية تم استلامها ابتدائيا

مشروعان لدرء أخطار السيول

طريق الأمير نايف

حي دحضة

6 مشروعات للتحسين والتجميل

10 مشاريع للمرافق والمباني البلدية

15 مشروعا للطرق والإنارة