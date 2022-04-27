شعار التوطين يتحول إلى واقع

تحولت الشعارات التي تدعو إلى السعودة في عهد ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى واقع حيث تجسدت، مثبتًا بذلك وجود وقدرة الشعب السعودي في شتى المجالات، وتقوم السعودة على إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، الأمر الذي بات ضروريًا نتيجة تنامي عدد السكان الذي يتميز بالغالبية الشبابية وانخفاض مستويات التوظيف في القطاع الخاص.

وبينت هيئة الإحصاءات العامة في تقرير سوق العمل للربع الرابع 2021؛ أن إجمالي المشتغلين بلغ نحو 13.045.238 عاملا، وبلغ عدد السعوديين 3.450.057 سعوديًا بينهم: 2.180.320 ذكور؛ و1.269.737 إناث؛ أما غير السعوديين فبلغ الإجمالي 9.595.181 عاملا من غير السعوديين بينهم: 8.481.117 ذكور؛ و1.114.064 إناث، كما أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 2021؛ عددًا من المبادرات الحيوية كان أبرزها:

تمكين المواطنين

ضمن المنجزات الإستراتيجية للربع الأول (فبراير) 2021؛ جاءت مبادرة تمكين المواطنين من خلال الخدمات الاجتماعية ضمن جهود مبادرة «تطوير برامج تدريبية وتأهيلية منتهية بالتوظيف» تمت إقامة ملتقى شركة البحر الأحمر للتطوير (شمال منطقة أملج) وبمشاركة 19 شركة من شركاتها المشغلة (مقاولين) لعرض مبادرات التدريب والتأهيل المنتهية بالتوظيف، حيث تضمن الملتقى طرح 316 فرصة وظيفية لمستفيدي الضمان الاجتماعي من أبناء المنطقة، مما يساهم في زيادة نسبة التوطين لتمكين المواطنين المستفيدين من منظومة الخدمات الاجتماعية عبر العمل في الشركات أو أحد مقاوليها المتعاونين.

خدمات اجتماعية

ضمن المنجزات الاستراتيجية للربع الأول (مارس) 2021 تم الانتهاء من الإطلاق الرسمي لمنصة تمكين والمتمثلة في تقديم فرص التدريب والتوظيف والدعم للمشاريع الإنتاجية والريادية لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومقدمي فرص التمكين، وبحسب آخر إحصائية يبلغ عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي المستفيدين من المنصة 1000 مستفيد، كما يبلغ عدد فرص التمكين المتاحة حوالي 38 ألف فرصة مما يساهم في بناء نظام لتمكين اندماج المستفيدين من الخدمات الاجتماعية في سوق العمل.

تشجيع العمل التطوعي

إضافة لما سبق وضمن المنجزات الاستراتيجية للربع الأول (مارس) 2021 - شجعت وزارة الموارد البشرية للعمل التطوعي وتم تحقيق مستهدفات مبادرة «تشجيع العمل التطوعي» والتي تم رصدها عن طريق المنصة الوطنية للعمل التطوعي بنهاية عام 2020، حيث تم تجاوز مستهدف أعداد المتطوعين المحدد بعدد 300 ألف متطوع، وتحقيق عدد 409.123 متطوعًا، وتجاوز مستهدف «عدد الفرص التطوعية» المحدد بعدد 112 ألفًا وتحقيق أكثر من 156 ألف فرصة تطوعية، وتجاوز مستهدف «نسبة رضا المتطوعين» المحدد بنسبة 90 % وتحقيق نسبة رضا 98.04 %، وتجاوز مستهدف «القيمة الاقتصادية» المحدد بـ 15 ريالا سعوديا وتحقيق 21.27 ريالاً، كما بلغ عدد المستفيدين من التطوع أكثر من 21 مليونًا، وعدد ورش التدريب 75 ورشة تدريبية و 80.103 مستفيدين من التدريب.

دعوة الشباب إلى العمل المهني والتقني

تتفوق المملكة سيبرانيا حيث احتلت الثانية عالميًا والأولى في قارة آسيا بالأمن السيبراني لتحقق بذلك قفزة بـ 11 مرتبة عن العام 2018.

في يونيو 2021 حققت المملكة المرتبة الثانية عالميًا من بين 193 دولة والأولى على مستوى دوت الخليج العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني؛ وحققت السعودية إنجازًا عالميًا جديدًا بحصولها على المرتبة الثانية من بين 193 دولة، والمركز الأول على مستوى دوت الخليج العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، الذي تصدره وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «الاتحاد الدولي للاتصالات»، محققةً بذلك قفزة بـ 11 مرتبة عن العام 2018م، وبأكثر من 40 مرتبة منذ إطلاق رؤية 2030 حيث كان ترتيبها 46 عالميًا في نسخة المؤشر للعام 2017م، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

المرأة السعودية في التوطين

إن المرأة السعودية تُعدُ عنصرًا مهمًّا من عناصر قوتنا، وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها، والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا.

خص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أكثر من لقاء بتصريحات عن المرأة السعودية؛ فقال ولي العهد: «المرأة السعودية عانت لعشرات السنين.. المرأة السعودية باتت اليوم شريكًا للرجل السعودي في تنمية دوت الخليج دون تفرقة، في حديثه عن أن السعودية تشهد نقلة نوعية في قطاعات جديدة وواعدة»، استشهد ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، الخميس، على كلامه هذا بأن «المرأة السعودية سابقًا كانت لا تستطيع السفر دون تصريح، ولا حضور المناسبات الرياضية والثقافية، ولا قيادة السيارة، ولا ممارسة الكثير من الأعمال، ولا حتى إنهاء قضاياها دون محرم، منوّهًا على أنها عانت من تلك الأمور لعشرات السنين، أما اليوم فهي تعيش مرحلة تمكين غير مسبوقة؛ وتابع ولي العهد مؤكدًا أن المملكة عملت على تمكين المرأة السعودية في مجال العمل والأحوال الشخصية، وباتت اليوم فعليًا شريكًا للرجل السعودي في تنمية دوت الخليج دون تفرقة؛ ثم نوّه إلى أن كلامه لم يكن فقط حول قيادة السيارة، بل عن تقديم الفرصة للمرأة كي تقود التنمية في وطنها بالمعنى الأشمل، وذكر مثالاً أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل تضاعفت من 17 % إلى 31 %».

أرقام في التعليم

التوزيع النسبي للطالبات السعوديات المستجدات والمقيدات والخريجات إلى طلاب التعليم العالي 18 سنة فأكثر

مستجدون

%54.7

%45.3

مقيدون

%50.3

%49.7

خريجون

%46.8

%53.2

التوزيع النسبي لعضوات هيئة التدريس السعوديات بالنسبة للأعضاء السعوديين حسب المؤهل

%33.5دكتوراه

%51.8ماجستير

%48.8بكالوريوس

%24.4دبلوم ما قبل الجامعة

%62.2دبلوم عالي

%12.5أخرى