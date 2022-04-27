الأمطار تغلق عقبات الباحة والبرد يغطي ريث جازان - #عاجل

هطلت، أمس، أمطار غزيرة على منطقة الباحة وعدد من محافظاتها بالسراة وتهامة، مصحوبة بزوابع رعدية وتساقط للبرد سالت على أثرها الأودية والشعاب، فيما غطى البرد الشوارع والميادين والمتنزهات. وتسببت الأمطار في تساقط للصخور على الطرق الرئيسية حيث أغلقت أجزاء من الدائري وطريق الباحة أبها السياحي، وأغلق مرور الباحة عددًا من العقاب، فيما سعت الجهات المعنية إلى فك الاختناقات المروية وإزالة الصخور والأتربة بالجرافات وفتحها من جديد، بينما اجتاحت مياه الأمطار شوارع وسط العقيق في ظل مطالبات للأهالي بمشروع لتصريف الأمطار ووضع حل جذري لتجمعات المياه عقب الأمطار. كما هطلت أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية شملت محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة، وكسى البرد مرتفعات جبال القهر بمحافظة الريث.

خطة عامة

وتابع أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، الأجواء الماطرة، مؤكدًا على أعضاء اللجنة الرئيسة للدفاع المدني تنفيذ ما ورد في الخطة العامة لمواجهة مخلفات الأمطار والسيول، وموجهًا جميع الجهات ذات العلاقة بمسح كامل على الطرق الرئيسة بالمنطقة، وكذلك الطرق المؤدية إلى القطاع التهامي للتأكد من سلامتها أمام المركبات، مع استمرار حالة التأهب لمواجهة أي طارئ. ودعا الأمير حسام بن سعود، المواطنين وزائري منطقة الباحة إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التهاون بعبور المواقع الخطرة حفاظا على سلامتهم، متمنيًا السلامة للجميع، داعيًا الله أن يجعلها أمطار خير وبركة.

جريان للسيول

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة مع فرصة لتكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة.

رياح سطحية

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع على الجزأين الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج. مناطق مهيأة لأمطار رعدية

- تبوك

- الحدود الشمالية

- الجوف

- حائل

- القصيم

- الرياض

- الشرقية

- نجران

- جازان

- عسير

- الباحة