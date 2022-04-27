رؤية المملكة 2030 .. إنجازات تسابق الزمن

بعد أكثر من 6 سنوات من الكشف عن «رؤية المملكة 2030»، تم تحقيق العديد من الإنجازات الجديرة بالملاحظة، لدعم أهداف التنويع الاقتصادي للمملكة العربية السعودية ، وبناء مستقبل مزدهر للشعب السعودي. وقد حققت برامج تحقيق الرؤية التي يقودها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان ، نجاحات ملحوظة خلال السنوات الماضية عبر محاور الرؤية: مجتمع حيوي، واقتصاد مزهر، ووطن طموح.

«دوت الخليج» رصدت أبرز إنجازات الرؤية خلال 2022، وتسلط الضوء على أبرز المشاريع الجديدة خلال هذا العام، فضلا عن إنجازات أخرى تحققت في 2021.

الإستراتيجية الوطنية للاستثمار

12 تريليون ريال سيتم ضخها في الاقتصاد المحلي حتى 2030

10 تريليونات ريال أخرى سيتم ضخها من الإنفاق الحكومي

5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص للفترة نفسها

27 تريليون ريال (7 تريليونات دولار) إجمالي الإنفاق حتى 2030

388 مليار ريال سنويا المستهدف من تدفقات الاستثمار الأجنبي

1.7 تريليون ريال سنويا زيادة الاستثمار المحلي بحلول 2030

%30 الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للاستثمار السعودي بحلول 2030

575 ترخيصا جديدا في الربع الثاني من 2021

أبرز مستجدات المشاريع الضخمة

- مشروع إنشاء أكبر حديقة مرجانية في العالم

- تطوير أكبر مزرعة للأسماك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

- الخطة الرئيسة لـ«العُلا» توفر فرصا استثمارية بقيمة 15 مليار دولار

- منتجع سياحي على شاطئ البحر باستثمارات تبلغ 117 مليون دولار في قطاع «السياحة وجودة الحياة»

- إستوديو لتطوير الألعاب الإلكترونية باستثمارات تبلغ 17 مليون دولار في قطاع «المعلومات وتقنية الاتصالات»

- مصهّر سيليكون باستثمارات تبلغ 140 مليون دولار في قطاع «التعدين والمعادن»

تحسن الصادرات غير النفطية

- النصف الأول من 2021

125.3 مليار ريال

حجم الارتفاع: 37%

النصف الأول من 2020

91.7 مليار ريال

برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية

عدد الشركات التي تسلمت تراخيص مقراتها في الرياض

2021: 44 شركة

2022: 50 شركة

المستهدف: 480 شركة عالمية

مشروع البحر الأحمر (المرحلة الأولى تجري حاليا)

- 2023 موعد انتهاء المرحلة الأولى

- 16 فندقا توفر 3000 غرفة موزعة على 5 جزر وموقعين داخليين

- 50 فندقا توفر 8000 غرفة فندقية وأكثر من 1000 عقار سكني موزعة على 22 جزيرة و6 مواقع داخلية بحلول 2030

- مطار دولي يمكن لـ80% من سكان العالم الوصول إليه في أقل من 8 ساعات

استضافة معرض إكسبو الدولي 2030

- إعلان طلب استضافة معرض «إكسبو 2030» في مدينة الرياض خلال الفترة من 1 أكتوبر 2030 إلى 1 أبريل 2031

- أكثر من 30 دولة حتى الآن دعمت المملكة في استضافة الحدث

الإصلاحات الاقتصادية والتقنية

- إصدار أكثر من 770 إصلاحا

- تقدم المملكة من المرتبة الـ26 إلى الـ24 في تقرير التنافسية العالمية 2020

- تقدم في تقرير «المرأة: أنشطة الأعمال والقانون 2021» من 70.6 درجة من أصل 100 درجة في 2020 إلى 80 درجة في 2021

- %31.3 نسب توظيف المرأة السعودية في القطاع الخاص

- %41 قفزة في توظيف النساء بالقطاع الحكومي

- سوق «تداول» أصبحت واحدة من أكبر 10 أسواق مالية حول العالم

- تقدم سعودي إلى المرتبة الـ12 في مؤشر توافر رأس المال الجريء

- المركز الثالث عالميا في مؤشر حماية أقلية المستثمرين

- الأول في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين

- الأول في سرعة الإنترنت على الجيل الخامس

المدن الصناعية

- 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف المناطق

- 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس

- 593 مصنعا للمواد الكيميائية ومنتجاتها

برنامج تطوير لتحقيق أهداف برنامج الإسكان

الربع الأول من 2022:

- تسهيل تملك أكثر من 55 ألف أسرة منازلهم

- 654 ألف شهادة تصرفات عقارية للمسكن الأول عبر «سكني»

- إصدار عقود إلكترونية لأكثر من 10 آلاف أرض سكنية بزيادة 219% مقارنة بالربع السابق

- 8300 إجمالي فواتير برنامج «الأراضي البيضاء»

- 510 آلاف فقد إيجار سكني وتجاري ضمن برنامج «إيجار»

نسبة تملك الأسر السعودية للمنازل:

%47 في 2016

%60 في 2020

%70 المستهدف في 2030

مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية

- ستكون أول مدينة غير ربحية في العالم

- ستحتضن العديد من الأكاديميات والكليات ومدارس «مسك»

- ستشمل مركزا للمؤتمرات، ومتحفا علميا، ومركزا للإبداع

- تقع في حي «عرقة» بمحاذاة وادي حنيفة على مساحة 3.4 كيلو مترات مربعة

- %44 منها ستخصص كمساحات خضراء مفتوحة

إنشاء مدينة نيوم الصناعية (أوكساچون) في نيوم

- ميناء مؤتمت وسلسلة إمداد متكاملة بتقنيات الجيل القادم

- منظومة مزدهرة للبحث والابتكار

- تحفيز للصناعات التحويلية المتقدمة

- بوابة تربط التجارة العالمية ببعضها

- منطقة تمدها الطاقة النظيفة 100%

- بيئة أعمال تحكمها أنظمة لا مثيل لها

إستراتيجية دعم الاتحادات الرياضية السعودية

- 2.6 مليار ريال ضمن برنامج «جودة الحياة»

- استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2034 للمرة الأولى في تاريخ المملكة

- ارتفاع عدد الاتحادات السعودية الرياضية من 32 اتحادا في 2015 إلى 91 اتحادا

- المستهدف في 2030: رفع إسهام الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي 0.8%

- زيادة نسبة ممارسة المجتمع للرياضة إلى 40% بحلول 2030

إطلاق الرخصة اللوجستية

- تهدف لتطوير بيئة العمل وتيسير إجراءات منح التراخيص

- تسريع الأعمال في قطاع الخدمات اللوجستية

- تطوير أكثر من 60 منطقة لوجستية بالمملكة

المستهدف في 2030: الوصول إلى أفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجستي

مشروع «وسط جدة»

75 مليارا إجمالي الاستثمارات التي خصصت لتطوير 5.7 ملايين متر مربع

- تمويل من صندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها

- تحقيق قيمة مضافة لاقتصاد المملكة بـ47 مليار ريال بحلول 2030

- يضم المشروع 4 معالم رئيسة عالمية: «دار أوبرا - متحف - إستاد رياضي - الأحواض المحيطية والمزارع المرجانية»

- 10 مشاريع ترفيهية وسياحية نوعية

تطوير المنظومة التشريعية

- صدور نظام الإثبات في الربع الأخير من 2021

- صدور نظام الأحوال الشخصية في الربع الأول من 2022

- سيصدر نظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية بعد الانتهاء من دراسة مشروعيهما.

طرح أول رخصة تنقيب عن المعادن

- يقع الموقع في الخنيقية التابعة لمحافظة القويعية بالرياض

- طرح رخص الاستكشاف بالمنافسة

- 54 موقعا واعدا تم فرزها في الوقت الحالي

- 20 موقعا واعدا سيتم تطويرها خلال السنوات الـ3 القادمة

- 38 مبادرة لتحقيق الأهداف وتعزيز قطاع التعدين

إطلاق «مجموعة بوتيك»

- تطوير وإدارة وتشغيل سلسلة من القصور التاريخية والثقافية الشهيرة، وتحويلها إلى فنادق «بوتيك» فائقة الفخامة

- تستهدف المرحلة الأولى من المشروع تطوير 3 وجهات تاريخية:

1- قصر الحمراء في جدة: 33 جناحا فاخرا و44 فيلا فاخرة

2- قصر طويق بالرياض: 40 جناحا فاخرا و56 فيلا فاخرة

3- القصر الأحمر في الرياض: 46 جناحا فاخرا و25 غرفة ضيافة فاخرة

إطلاق خطة العمل الجديدة لمركز التنافسية

- إصلاحات جديدة، لتكون المملكة ضمن الدول الـ10 الأكثر تنافسية بحلول 2030

- 600 إصلاح نفذت سابقا في الجوانب التشريعية والإجرائية

- العمل بالتكامل مع أكثر من 60 جهة حكومية، لمعالجة العقبات وفق أفضل الممارسات

أرقام استثنائية لـ«موسم الرياض»

- تخطى عدد الحضور خلال أول 100 يوم حاجز الـ10 ملايين زائر وسائح

- تقام فعالياته على مساحة تصل إلى 5.4 ملايين متر مربع

- يتكون من 14 منطقة ترفيهية موزعة في أرجاء مدينة الرياض

- 7500 عدد الفعاليات

- 10 معارض عالمية

- 350 عرضا مسرحيا

إطلاق إستراتيجية السياحة الرقمية

- 9 برامج، بالإضافة إلى 31 مبادرة، يجري العمل على تنفيذها على مدى 3 أعوام، حيث ستستكمل بحلول 2025

- تطوير بيئة عمل ذكية تدعم رحلة التحول الرقمي في القطاع

- توفير منصة شاملة لتلبية جميع الاحتياجات

2021: جذب 100 ألف سعودي للعمل في قطاع السياحة

- 31 معيارا تهدف إلى تعزيز جودة التدريب السياحي

- 12 مكتبا دشنتها هيئة السياحة ضمن 7 أسواق عالمية رئيسية

- 17.6 مليون زيارة سياحية إلى المملكة في الربع الثالث من 2021

تدشين مستشفى صحة الافتراضي

- 500 ألف مستفيد يستوعبهم المشروع في العام

- 34 تخصصًا دقيقًا وفرعيًا يقدمها المشروع

- يسهل على المواطن الحصول على الاستشارات، والتوصل إلى حلول تغنيه عن مشقة انتقاله للمستشفى

- إتاحة أفضل الاستشاريين في كل المدن والقرى عبر «الطب الاتصالي»

- المستشفى يقوم بالتعاون مع شبكة تتجاوز 130 مستشفى، وفي عدد من التخصصات النادرة

إنشاء «تروجينا» الوجهة العالمية للسياحة الجبلية

- تأتي ضمن إطار خطة «نيوم» وإستراتيجيتها، للإسهام في دعم وتطوير القطاع السياحي

- منشآت ومرافق وقرية للتزلج والمنحدر الخاص بها

- مجموعة من الفنادق والمنتجعات الصحية والعائلية فائقة الفخامة

- تستهدف استقطاب أكثر من 700 ألف زائر بحلول 2030

- سيوفر المشروع أكثر من 10 آلاف فرصة عمل

- سيضيف 3 مليارات ريال سعودي للناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030

- تتمركز «تروجينا» وسط «نيوم» على بُعد 50 كيلو مترا من ساحل خليج العقبة

إطلاق إستراتيجية برنامج الابتعاث

الاثنين 1443/8/4 هـ الموافق 2022/03/07 م «واس»

- 3 ركائز إستراتيجية تمثلت في إعداد للمبتعثين، وتطوير مسارات وبرامج الابتعاث، ومتابعة ورعاية المبتعثين

- ابتعاث الطلاب إلى أفضل 30 مؤسسة تعليمية في العالم حسب تصنيفات الجامعات المعتمدة عالميا

- تمكين منظومة البحث والابتكار من ابتعاث طلاب الدراسات العُليا إلى أفضل المعاهد والجامعات حول العالم

- تلبية احتياجات سوق العمل في تخصصات محددة يتم تحديثها بشكل دوري من خلال الابتعاث إلى أفضل 200 جامعة

- ابتعاث الطلاب في القطاعات والمجالات الواعدة حسب المتطلبات الوطنية للمشاريع الكبرى والقطاعات الواعدة

إطلاق إستراتيجية صندوق التنمية الوطني

- 690 مليارا ضخها الصندوق منذ تأسيسه

- 496 مليارا إجمالي الأصول المملوكة له

أهداف الإستراتيجية:

- تحفيز إسهام القطاع الخاص بما يزيد على 3 أضعاف

- ضخ أكثر من 570 مليار ريال بحلول 2030

- مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من 3 أضعاف، ليصل إلى 605 مليارات

- إيجاد العديد من فرص العمل في المملكة

توسعة مسجد قباء

تهدف التوسعة إلى:

- رفع المساحة الإجمالية للمسجد لـ50 ألف متر مُربع، بواقع 10 أضعاف مساحته الحالية

- طاقة استيعابية تصل إلى 66 ألف مُصلٍ

- تطوير وإحياء المواقع التاريخية، لتشمل 57 موقعًا تغطي العديد من الآبار والمزارع والبساتين، وتربط 3 مسارات نبوية

تحسين جودة ومستوى الخدمات البلدية

- 3 ملايين طلب خدمة عبر «بلدي» لأكثر من 1.8 مليون مستفيد من خلال 124 خدمة

- 115 ألف رخصة تجارية لمختلف الأنشطة

- 88 ألف رخصة إنشائية خلال 2021

- 800 ألف بلاغ مصور عن طريق «صور وأرسل»

- 8600 فرصة استثمارية متنوعة

إطلاق إستراتيجية لتطوير قطاع الأفلام

- 19 مبادرة إستراتيجية تهدف في مجموعها إلى خلق حراك كبير في قطاع الأفلام بالمملكة

- توفير بنية تحتية للإنتاج السينمائي

- تمكين المواهب والقدرات السعودية

- 46 مشروعا من المقرر تنفيذها على مراحل زمنية محددة

إطلاق إستراتيجية تطوير القطاع الموسيقي

- المستهدفات في 2030: الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي بـ1%

- توفير 65 ألف فرصة عمل في المجالات الموسيقية

- 60 مبادرة موزعة على ركائزها الإستراتيجية الخمس

- إنشاء 3 مراكز موسيقية تعليمية وتدريبية في كل الرياض وجدة والدمام

- تأسيس أول أكاديمية افتراضية للتعليم الإلكتروني في العالم لأكثر من 50 تخصصًا موسيقيا

- بناء أكبر إستوديو تسجيل رائد في العالم بالرياض

- تشجيع القطاع الخاص على فتح أكثر من 50 إستوديو تسجيل في جميع المناطق

- توثيق الموسيقى التقليدية السعودية، والمحافظة عليها في 13 منطقة

برنامج جودة الحياة

2021: 165 دورة تدريبية حضورية وافتراضية، استفاد منها 6025 شخصا

ترتيب المملكة في مؤشر «السعادة العالمي» وبرنامج «جودة الحياة»:

2021: 26

2022: 25