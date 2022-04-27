بدء الجرعة التنشيطية الثانية لـ50 عاما فما فوق

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ويمكن حجز موعد لأخذ الجرعة عن طريق تطبيق صحتي عبر الرابط: https://smex-ctp.trendmicro.com.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة عن البدء في إعطاء الجرعة التنشيطية الثانية للفئة العمرية من (50 عاما) فما فوق لمن يرغب، وذلك بعد إتمام 8 أشهر من أخذ الجرعة التنشيطية الأولى.ويمكن حجز موعد لأخذ الجرعة عن طريق تطبيق صحتي عبر الرابط: https://smex-ctp.trendmicro.com.

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