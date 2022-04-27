شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة يشارك رجال الأمن طعام الإفطار في المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، رجال الأمن والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن طعام الإفطار ‏في المسجد الحرام، بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، وقائد قوات أمن العمرة اللواء محمد البسامي، وعدد من القيادات المدنية والعسكرية.

إلى ذلك أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة الثقافة الإبداعية برنامج «المائدة الرمضانية» الذي يعنى بإثراء ثقافة قاصدي المسجد الحرام من خلال استضافة عدد من أصحاب العلماء المختصين قبيل وقت الإفطار.

وأوضح وكيل إدارة الثقافة الإبداعية حسن الثبيتي، أن هذا البرنامج يستمر بشكل يومي وهو ضمن مبادرة « أثري ثقافتك في الحرم « ويهدف إلى تذكير القاصدين بالله - عز وجل - ثم تغذيتهم وإثرائهم بمعالم المسجد الحرم.

ولفت إلى أن هذه اللقاءات تسهم في إيصال الرسالة الثقافية للقاصدين لتعظيم هذا البيت الحرام وما يحويه من سمات بارزة كالكعبة المشرفة ومقام إبراهيم وحجر إسماعيل - عليهما السلام - وماء زمزم.

من جهة أخرى كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة الدعم والمساندة جولاتها الميدانية على جميع المواقع بالمسجد الحرام وساحاته من خلال فريق ميداني هندسي بشكل يومي خلال موسم رمضان.

وأوضح مدير إدارة الدعم والمساندة المهندس ريان الحربي، أن الجولات الميدانية تحرص على تحقيق أهدافها وتذليل الصعاب لجميع المصلين والمعتمرين داخل المسجد الحرام وساحاته وذلك من خلال تجهيز المواقع والمساحات.

أهداف الجولات الميدانية بالمسجد الحرام:

