شكرا لقرائتكم خبر «أداء» يقيس رضا المعتمرين والزوار عن 77 خدمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقيس المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة رضا المعتمرين والزوار في 77 خدمة حكومية مقدمة لهم من 15 جهة، عبر 10 مراحل خلال رحلة أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي.

ويشمل القياس مواقع مختلفة كالمطارات، والحرمين الشريفين، وقطار الحرمين، والمواقيت، والمستشفيات والمراكز الطبية المختلفة، والمواقع التاريخية والثقافية، انتهاء بالمراكز المخصصة لخدمات المعتمرين، وذلك لمعرفة مستوى الرضا، والعمل يدا بيد مع الأجهزة العامة لتحسين الخدمات وفقا لرضا المستفيدين منها، وتحقيقا لتوجيهات القيادة الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وأوضح المدير التنفيذي لإدارة تجربة المستفيد في مركز أداء سعد المقرن، أن توجيهات القيادة الحكيمة تؤكد دائما أهمية تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتوفير كل ما يمكن لراحتهم ورضاهم في تأديتهم مناسكهم، ومن هذا المنطلق يحرص مركز «أداء» على قياس رحلة العمرة والزيارة التي تعد من أهم الرحلات التي يقيسها المركز في كل عام لمعرفة مستوى رضا المعتمرين وزوار الحرمين الشريفين عن الخدمات المقدمة لهم.

وقال «نقيس رضا المستفيدين من خلال عدة معايير منها الإجراءات، وجاهزية المكان، والنظام الالكتروني، وأداء الموظفين، إضافة للسرعة في الإنجاز وجودة المخرجات النهائية».

وأضاف «نعتمد في قياس رضا المعتمرين والزوار على عدة أدوات كالاستبيانات الهاتفية والميدانية وأيضا الالكترونية، وكذلك المستفيد الخفي الذي يقوم بزيارات سرية لقياس جميع مراحل أداء المناسك وزيارة المواقع، ومن خلال كل هذه الأدوات نسعى لتحديد نقاط القوة في الخدمات الخاضعة للقياس، وذلك من أجل تعزيزها واكتشاف فرص تحسينها وتطويرها».

وأكد المقرن أن «أداء» تعمل بالمواءمة مع جميع الأجهزة العامة لقياس رضا المستفيدين، من أجل خدمات حكومية أكثر جودة، وتحقيقا لرؤية المملكة 2030م التي تهتم بتحقيق نسب رضا عالية عن الخدمات التي تقدم من جميع الجهات.