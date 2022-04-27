توفير 5 عيادات طبية للمعتكفين بالحرم المكي

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وعملت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية بالرئاسة ممثلة بالإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام على توفير «عيادة معتكف»، لتقديم كل الخدمات الطبية والتوعوية والإرشادات الصحية التي تعين وتساعد المعتكفين على أداء نسكهم وعباداتهم في بيئة صحية آمنة، ولتسهيل جميع الخدمات المقدمة لهم بالتنسيق مع وحدة خدمة المعتكفين والتعاون مع الأكاديمية السعودية للتطوع الصحي «سماف»، من خلال أطباء استشاريين وأخصائيين طبيين متطوعين.وحددت الرئاسة موقع العيادات الطبية عيادتين للرجال و3 عيادات نسائية بالتنسيق مع الشؤون النسائية، ومتابعة آلية عمل العيادة وما تقدمه للمعتكفين من خدمات كثيرة في جعل بيئة المسجد الحرام آمنة وصحية.
خدمات تقدمها العيادات
- قياس العلامات الحيوية
- الفحوصات الطبية الأولية
- التشخيص الأولي للمرض
- الفحوصات التخصصية
- الإسعافات الأولية والضماد
- توفير الوصفات العلاجية
- التوعية الصحية للمعتكفين
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