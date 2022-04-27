شكرا لقرائتكم خبر توفير 5 عيادات طبية للمعتكفين بالحرم المكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 5 عيادات طبية داخل المسجد الحرام، عيادتين للرجال و3 عيادات للنساء، لمتابعة الحالة الصحية للمعتكفين والمعتكفات.

وعملت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية بالرئاسة ممثلة بالإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام على توفير «عيادة معتكف»، لتقديم كل الخدمات الطبية والتوعوية والإرشادات الصحية التي تعين وتساعد المعتكفين على أداء نسكهم وعباداتهم في بيئة صحية آمنة، ولتسهيل جميع الخدمات المقدمة لهم بالتنسيق مع وحدة خدمة المعتكفين والتعاون مع الأكاديمية السعودية للتطوع الصحي «سماف»، من خلال أطباء استشاريين وأخصائيين طبيين متطوعين.

وحددت الرئاسة موقع العيادات الطبية عيادتين للرجال و3 عيادات نسائية بالتنسيق مع الشؤون النسائية، ومتابعة آلية عمل العيادة وما تقدمه للمعتكفين من خدمات كثيرة في جعل بيئة المسجد الحرام آمنة وصحية.

خدمات تقدمها العيادات

