احذر.. خالد النمر يكشف عن 7 أسباب لارتفاع الدهون الثلاثية

محمد بن مسعود - الدمام - عدد الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، اليوم، أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية في الجسم.

وفي منشور عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال النمر إن من أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية:

ـ السمنة.

ـ إدمان الوجبات السريعة.

ـ التدخين.

ـ حبوب منع الحمل.

ـ ضعف الغدة الدرقية.

أخبار قد تهمك

ـ عدم التحكم بالسكري.

ـ الوراثة.