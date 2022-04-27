احذر.. خالد النمر يكشف عن 7 أسباب لارتفاع الدهون الثلاثية

محمد بن مسعود - الدمام - عدد الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، اليوم، أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية في الجسم.وفي منشور عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال النمر إن من أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية:
ـ السمنة.
ـ إدمان الوجبات السريعة.
ـ التدخين.
ـ حبوب منع الحمل.
ـ ضعف الغدة الدرقية.
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ـ عدم التحكم بالسكري.
ـ الوراثة.
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