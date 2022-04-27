الإعلان عن إعفاء الكويتيين من الشنغن اليوم.. والتطبيق يبدأ العام المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت مصادر مطلعة لـ «القبس» أن إعفاء الكويتيين من فيزا «الشنغن» متوقع أن يعلن اليوم الأربعاء من قبل المفوضية الأوروبية.

وقالت المصادر إن الإعلان هو إعادة القاطرة إلى طريقها الصحيح ولا يعني الإعفاء بشكل كامل، بل هو بداية لاستكمال طريق طويل من الإجراءات لحين الانتهاء من إبرام اتفاقية للإعفاء بشكل متكامل.

وأضافت المصادر أن الإعلان يعد خطوة مبدئية يتطلب بعدها عدة موافقات من عدة جهات داخل الاتحاد والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية، إضافة إلى إجراءات فنية تحتاج للموافقة عليها والمرور قبل الوصول للاتفاق الذي سيبرم ما بين الكويت والاتحاد الأوروبي.

وعن سفر الكويتيين رسمياً لدول أوروبا دون «شنغن»، بينت المصادر أن الإجراءات الداخلية في الاتحاد الأوروبي ستحتاج لبعض الوقت ناهيك عن المفاوضات بين الطرفين لتوقيع الاتفاقية وقد تحتاج إلى عام تقريبًا متوقعة أن تكون في الربع او النصف الاول من العام المقبل 2023.

وأشارت إلى أن الجهود المكثفة والمتابعة من وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر ونائب الوزير وإدارة شؤون أوروبا ووفد البلاد الدائم ببروكسل والتي لم تتوقف خلال الأشهر الماضية أسهمت في الدفع نحو الحصول على الإعفاء من الشنغن.

وثمنت زيارات الناصر المتكررة لبروكسل ونائبه إضافة لزيارات الاتحاد الأوروبي للبلاد واجتماعات سفراء الاتحاد الأوروبي مع الخارجية.