تحطم طائرة في شارع بمدينة بورصة التركية

محمد بن مسعود - الدمام - تحطمت طائرة تدريب ذات محرك واحد بين المنازل في حي عثمان غازي بمدينة بورصة التركية، ما أدى إلى مقتل شخصين كانا على متنها واندلاع حريق.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن طائرة TC-UPT ذات محرك واحد من نوع Tecnam P2002 JF تابعة لشركة YBS Aviation سقطت بين المنازل في منطقة عثمان غازي في بورصة، وقد تم إرسال حوالي 20 سيارة إطفاء وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وأفادت بأن الطيارين فرقان أوتكوم ومراد أفشار فقدا حياتهما، جراء الحادث.