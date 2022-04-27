«الصحة» تسجل 494 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 493

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء 26 أبريل 2022 أن الفحوصات التي بلغ عددها 3723، أظهرت تسجيل 494 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 493 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 562140.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 3558 حالة، منها 10 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و3 حالات تحت العناية.