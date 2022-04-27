محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات تمكن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من تحقيق الفوز على نظيره ريال مدريد الإسباني بنتيجة 4 – 3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا. البداية كانت مبكرًا عندما سجل كيفين دي بروين الهدف الأول عند الدقيقة الثانية من عمر المباراة، بعد كرة عرضية مرسلة من الدولي الجزائري رياض محرز ليضع السيتزين في المقدمة بهدف نظيف. وأضاف البرازيلي جابريل خيسوس الهدف الثاني للسيتزين عند الدقيقة 11، ليضع أنشيلوتي في موقف صعب خلال اللقاء. وسجل كريم بنزيما الهدف الأول لصالح ريال مدريد عند الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، ليخرج الفريقين في منتصف المهمة بتقدم أصحاب الأرض 2 – 1. وفي الدقيقة 53 أضاف فيل فودين الهدف الثالث للسيتزين ليوسع الفارق مرة أخرى مع المرينجي، وتصبح النتيجة 3 – 1 لمانشستر سيتي. أخبار قد تهمك وبعد دقيقتين فقط، سجل فينسيوس جونيور هدفًا رائعًا بعد مراوغة رائعة لدفاع مانشستر سيتي لتصبح النتيجة 3 – 2 لأصحاب الأرض. واستغل بيرناردو سيلفا فرصة ذهبية وسدد كرة قوية في الدقيقة 74 على مرمى كوروتوا، ليتقدم بفريقه في النتيجة برباعية مقابل هدفين. وعاد بنزيما مرة أخرى من بعيد وقلص الفارق مع أصحاب الأرض، بعد أن سجل ركلة جزاء رائعة على طريقة بانينكا في الدقيقة 82، لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي على ريال مدريد بنتيجة 4 – 3.

كانت هذه تفاصيل خبر في مباراة جنونية.. مانشستر سيتي يفوز على ريال مدريد برباعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.