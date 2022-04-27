الجيش اليمني: 181 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية خلال 48 ساعة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، أنها رصدت ارتكاب مليشيا الحوثي الإيرانية 181 خرقاً للهدنة الأممية خلال اليومين الماضيين (24- 25 أبريل 2022).

وأوضحت في بيان، أن الخروقات توزّعت بين 47 خرقًا في جبهات محور تعز، و40 خرقاً في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و40 خرقًا في جبهات القتال غرب محافظة حجة، و31 خرقًا في الجبهات الجنوبية والغربية والشمالية الغربية لمحافظة مارب، و12 خرقاً في جبهات الجوف، و9 خروقات في محور الضالع، وخرقاً واحداً في محور أبين، وخرقاً واحداً في جبهة كتاف بمحافظة صعدة.

وتنوّعت الخروقات بين إطلاق النار على الجيش اليمني في كافة الجبهات من سلاح المدفعية والعيارات المختلفة، وعمليات إعادة تموضع لآليات وعناصر مسلحة، ودفع بتعزيزات إلى مختلف المواقع، واستحداث تحصينات.

كما رصدت قوات الجيش اليمني تحليق مكثّف للطيران الاستطلاعي المسيّر في عدّة جبهات طوال الـ24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق قال المبعوث الأميركي إلى اليمن ليندركينغ، إن المجلس الرئاسي الجديد يملك تمثيلا أكبر، مشيرًا إلى أنه ولأول مرة منذ 7 سنوات يتم التوصل إلى هدنة.

وأضاف في تصريحات لـ تلفزيون العربية، أن أهم إنجازات مجلس القيادة القدرة على تلبية تطلعات اليمنيين، مؤكدًا الاتفاق على الهدنة في اليمن خطوة مهمة جدا، وعلى جميع الأطراف في اليمن تقديم تنازلات، كما أن على جميع القوى في اليمن إظهار جدية الالتزام بالهدنة.

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وأوضح المبعوث الأميركي إلى اليمن، أن الهدنة أوجدت مناخا إيجابيا إزاء قرب انتهاء الحرب في اليمن، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أن إنهاء الحرب في اليمن أولوية لإدارته، متابعا: “ما نشهده حاليا هو تغيير فعلي في الأزمة اليمنية”.