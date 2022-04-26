ندوة الإعلامية العربية في مواكبة الأحداث الرياضية الكبرى

محمد بن مسعود - الدمام - استعرضت الإعلاميات الرياضيات العربيات صاحبات الخبرة الكبيرة تجاربهن الكبيرة على صعيد مهنة الإعلام الرياضي والصعاب التي واجهتم في مشوارهم إلى أن وصلن للمواقع المتقدمة على هذا الصعيد، جاء ذلك من خلال الندوة المرئية التي نظمها الاتحاد العربي للصحافة الرياضية من خلال لجنة المرأة في الاتحاد مساء أمس الأول وحملت عنوان «تمثيلية الصحفية في الأحداث الرياضية الكبرى مناصفة» وعبر تطبيق زووم بالتعاون والتنسيق مع الجمعية المغربية للصحافة الرياضية ومن خلال اللجنة النسوية في الجمعية، وفي بداية الندوة ألقى الزميل محمد جميل عبدالقادر رئيس الاتحاد كلمة أكد من خلالها حرص الاتحاد على إقامة الأنشطة الخاصة بالإعلاميات الرياضيات العربيات لتكون المرأة العربية دائمًا جنبًا إلى جنب مع زميلها الإعلامي الرياضي العربي، وقال: «لقد فرضت على العالم المتمدن قيم العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة حيث بدأت المرأة منذ مدة تلعب دورًا أساسيًا في بناء الرياضة والاعلام وتقدمهما والتنافس المشروع لتطويرهما».
وطالب عبدالقادر بتحقيق العدالة بحيث يتاح للإعلامية الرياضية أن تأخذ قرصتها الحقيقية العادلة في الأحداث الرياضية الكبرى وتغطيتها وهو حق مشروع لا بد من دعمه على كل المستويات.
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