محمد بن مسعود - الدمام - يواجه فريق القهوة فريق النسور مساء اليوم في نهائي دورة كرزكان الرمضانية الثامنة لكرة القدم التي ينظمها مركز تمكين شباب كرزكان بنسختها الثامنة، بعد توقف لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.

وقد تغلب فريق القهوة في نصف النهائي على فريق العتبة بنتيجة هدفين دون مقابل الأول، حيث أتى الهدف الأول عن طريق هدف عكسي والهدف الثاني عن طريق لاعب القهوة علي عيسى، بينما في المواجهة الثانية انتزع النسور بطاقة التأهل للنهائي بعد فوزه بركلات الترجيح على فريق حي الرضا بعد أن انتهت المباراة بالتعادل السلبي لكلا الفريقين في مباراة شهدت تألق حارس النسور حسين عبدالنبي.