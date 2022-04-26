البلاد يواجه أخبار الخليج بنصف نهائي كبار الهملة الكروية

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق مساء يوم الأربعاء مباريات الدور نصف النهائي لفئة الكبار لدورة مركز شباب الهملة لكرة القدم بمباراة ستجمع بطل المجموعة الثانية المرشح الأقوى لبلوغ الدور النهائي فريق البلاد بقيادة المدرب داوود محمد مع فريق أخبار الخليج بقيادة المخضرم سيد حيدر سيد شبر الذي تأهل برصيد 7 نقاط محتلاً المركز الثاني بالمجموعة الأولى، وسيدخل البلاد المباراة أكثر عزمًا لتحقيق الفوز نظرا لتصدره فرق مجموعته بالدور الأول برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، فيما يدخل أخبار الخليج المباراة أكثر ثقة بالنفس نظرًا لتمكنه من التأهل في مباراته الأخيرة أمام خصمه هابي وهو فريق يمتلك خامات جيدة إذا أحسن استغلالها بالمباراة.

فيما يقف فريق الوطن بقيادة القائد محمد جميل محتلاً المركز الثاني بالمجموعة الثانية بخطوطه المتناسقة الساعي إلى طريق البطولة، مؤكدًا أنه فريق يستحق التأهل وربما ستسهم قوة خط دفاعه بقيادة المدافع الصلب محمد عبدالرسول في الأمر، لكن فريق هابي الشاب بقيادة أحمد عبدالعظيم العائد بقوة سيقف له بالمرصاد، حيث يتوقع لهذا المباراة أن تظهر بمستوى جيد نظرا لما يمتلكه الفريقان من مستوى جيد ظهرا به بالدور الأول، ونظرًا للأداء الجميل الذي قدماه بالدور التمهيدي، لكن المتابعين يعتبرون فريق هابي المرشح الأقوى لنيل لقب البطولة، وهزيمة الوطن. وربما تحدث مفاجأة في مباراة اليوم ويودع هابي غير أن التوقعات تشير إلى فوزه إذا لعب بنفس المستوى حسب رأي المتابعين للدورة.