خليفة بن علي يهنئ رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي

محمد بن مسعود - الدمام - قدّم نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، التهاني والتبريكات إلى رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي خالد كانو، بمناسبة تتويج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الأهلي بلقب كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة للموسم 2021/‏2022.

وهنّأ نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم مجلس إدارة ومنتسبي وجماهير نادي الأهلي، بمناسبة الفوز بلقب كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة.

وأشاد سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة بالقيادة المميزة لمجلس إدارة النادي، مثنيًا على جهود الرئيس خالد كانو، وأعضاء مجلس إدارة النادي كافة.

وجدّد نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم تقديم خالص التهاني والتبريكات لنادي الأهلي وجميع منتسبيه وجماهيره، مؤكدًا أن الإنجاز يعكس التميز اللافت لنادي الأهلي عبر تحقيقه لقبًا جديدًا يضاف لسلسلة ألقابه في مختلف الألعاب، مهنئا أيضًا أفراد فريق الأهلي لكرة السلة بإحراز الذهب والتتويج باللقب.