رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم يهنئ خالد كانو

محمد بن مسعود - الدمام - قدّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، التهاني والتبريكات إلى رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي خالد كانو، بمناسبة تتويج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الأهلي بلقب كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة للموسم 2021/‏2022.

وبعث رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم التهاني والتبريكات إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة ومنتسبي وجماهير نادي الأهلي، بمناسبة الفوز بلقب كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة.

وأكد الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة أن إنجاز نادي الأهلي يعكس القيادة المميزة لمجلس إدارة النادي، منوها بجهود رئيس النادي خالد كانو، وأعضاء مجلس إدارة النادي كافة، وجدد رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم تقديم خالص التهاني والتبريكات لنادي الأهلي وجميع منتسبيه وجماهيره، مؤكدًا أن الإنجاز يعكس التميز الكبير لنادي الأهلي عبر تحقيقه لقبًا جديدًا يضاف لسلسلة ألقابه في مختلف الألعاب، مهنئا أيضًا أفراد فريق الأهلي لكرة السلة بإحراز الذهب والتتويج باللقب.