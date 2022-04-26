النسر الأهلاوي يخطف لقب بطولة البحرين الرمضانية الثانية

محمد بن مسعود - الدمام - برعاية وحضور أحفاد هرم الرياضة الخليجية الشيخ عيسى والشيخ راشد أبناء الشيخ عبدالله بن عيسى بن راشد ال خليفة أسدل الستار مساء أمس الإثنين على حفل ختام بطولة البحرين الرمضانية الثانية 2022 لنجوم كرة القدم على كأس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، بعد نهائي مثير واستثنائي حيث شهدت المباراة النهائية التي جمعت مخضرمي النادي الأهلي ومخضرمي نادي البسيتين أحداثا وتقلبات دراماتيكية غريبة على مدار شوطي المباراة، بعد أن تسيّد لاعبو النسر الأهلاوي مجريات الشوط الأول وصالوا وجالوا وسط دهشة لاعبي فريق البسيتين.

واستطاع الأهلاوية تسجيل أربعة أهداف نظيفة عن طريق هداف الفريق والبطولة اللاعب فيصل منصور الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك آخر) بعد أن سجل الهاتريك الأول في مباراة فريقة في الدور قبل النهائي أمام فريق البحرين، وسجل الهدف الرابع الأهلاوي علي حبيب.

وفي الشوط الثاني بث مدرب البسيتين الكابتن أحمد سوار مفعول السحر في نفوس لاعبيه الذين دخلوا الملعب وأكلوا الأخضر واليابس وسجلوا أربعة أهداف متتالية عبر صواريخ أرض جو من جميع الاتجاهات على طريقة الريمونتادا إذ أحرز أهداف القرش البسيتيني هدفين عن طريق هداف الفريق صلاح سامي وهدفين أحرزهم اللاعب خالد عمر.

وبذلك انتهى وقت المباراة بالتعادل العادل بين الفريقين بأربعة أهداف لكل منهم ليلجأ الفريقان إلى ركلات الحظ الترجيحية، والتي استطاع الأهلاوية من حسمها بعد فوز مستحق قوامه خمسة أهداف مقابل أربعة أهداف.

وبهذا استحق مخضرمو النادي الأهلي الفوز ببطولة البحرين الرمضانية في نسختها الثانية على كأس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، حيث تسلّم الأهلاوية كأس البطولة والميداليات الذهبية من أيادي الشيخ عيسى والشيخ راشد أحفاد الفقيد الراحل بوعبدالله، وتسلم مخضرموين نادي البسيتين ميداليات المركز الثاني الفضية، فيما جاء مخضرموين نادي البحرين في المركز الثالث بعد فوزهم على مخضرمي نادي الرفاع الشرقي بهدفين مقابل لا شيء في مباراة المركزين الثالث والرابع التي سبقت المباراة النهائية.

بعد نهاية المباراة النهائية وقبل تتويج الفرق الفائزة قدم محمد العليوي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وصاحب فكرتها إلى الشيخ عيسى والشيخ راشد أحفاد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن راشد ال خليفة درعا تذكاريا جميلا طبع عليه صورة الفقيد الراحل.